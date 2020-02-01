EMITT'te Bozcaada'ya bölgenin havasını en iyi yansıtan stant ödülü verildi

ÇANAKKALE’nin Bozcaada ilçesi, bu yıl 24’üncüsü düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMITT), 'Bölgenin havasını en iyi yansıtan stant' ödülüne layık görüldü.Dünyanın en büyük 3'üncü turizm fuarı olarak kabul edilen, 30 Ocak-2 Şubat tarihleri arasındaki EMITT'e, Bozcaada ilçesi, Bozcaada Kaymakamlığı öncülüğünde katıldı. Fuarda 60 metrekarelik stant ile yer alan Bozcaada, en çok ilgi gören turizm destinasyonlarının başında yer alıyor. Standa gelenleri, Bozcaada Kaymakamı İbrahim Gültekin, Bozcaada Belediye Başkanı CHP'li Hakan Can Yılmaz, Bozcaada Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Erkan Yavuz, Bozcaada Kadın Kooperatifi Başkanı Öznur Evergen ve bazı adalı turizm işletmecilerinin temsilcileri, karşılıyor. Bozcaada'nın doğal ve bakir doğasının yanı sıra koyları, bağları, üzümü, şarabı, yerel ürünleri ve turizm tesisleri öne çıkarılan Bozcaada standı fuarda, 'Bölgenin havasını en iyi yansıtan stant' ödülüne layık görüldü. Ödül Kaymakam Gültekin'e verildi.Bozcaada Kaymakamı İbrahim Gültekin, "Bozcaada ve katılımcılar adına oldukça verimli bir fuar gerçekleşiyor. Standımıza hem Bozcaada sevdalıları hem de Bozcaada'yı merak edenler yoğun ilgi gösteriyor. Fuarda tanıtımın yanı sıra Kaymakam olarak şahsım da katılımcılar da turizmin farklı sektörleriyle ilgili bilgi ve tecrübe alışverişinde bulunuyoruz. Ben bu bilgi ve tecrübe paylaşımının da en az tanıtım kadar önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.Fuara katılmak için her yıl destek veren BOZTİD'in Başkanı Erkan Yavuz ise, “Dünyanın en büyük üçüncü turizm fuarı olan EMITT'te Çanakkale'yi temsil eden tek ilçenin Bozcaada olmasından gurur duyduk. Bu sene 63 metrekare alanda kurulan fuarda, birçok kaymakam, belediye başkanı ve acenteleri ağırlayarak, Bozcaada markasını anlatma fırsatını yakaladık. İnanıyorum ki bir sonraki yıl işletmelerimizin desteğiyle daha güzel fuarlara imza atacağız. Bize destek olan herkese çok teşekkür ederim” diye konuştu.