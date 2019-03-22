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Emirhan Döner liderliğindeki suç örgütünden 12 kişi tutuklandı

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,()-ZEYTİNBURNU ve Esenyurt'ta faaliyet gösteren bir suç örgütüne yönelik 3 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 kişi tutuklandı. Tutuklanan şüpheliler arasında şebeki lideri olduğu iddia edilen Emirhan...

Emirhan Döner liderliğindeki suç örgütünden 12 kişi tutuklandı

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,()-ZEYTİNBURNU ve Esenyurt'ta faaliyet gösteren bir suç örgütüne yönelik 3 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 kişi tutuklandı. Tutuklanan şüpheliler arasında şebeki lideri olduğu iddia edilen Emirhan Döner de bulunuyor.
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Zeytinburnu ve Esenyurt'ta faaliyet gösteren bir suç örgütüne yönelik geçtiğimiz salı günü operasyon düzenleyerek iddiaya göre liderliğini Emirhan Döner'in yaptığı suç örgütünden 22 kişiyi gözaltına almıştı. Şüphelilerin İstanbul, Sivas ve Kocaeli'de bulunan ev, işyerleri ve araçlarında yapılan aramalarda 4 tabanca, 3 pompalı tüfek ve 422 adet mermi ve fişek ele geçirilmişti. Vatan Caddesi'nde bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ki işlemleri tamamlanan Emirhan Döner ve 21 kişi adliyeye sevk edildi. Döner'in de aralarında bulunduğu 12 kişi çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. 2'si adli kontrol şartıyla toplam 10 kişi serbest bırakıldı.

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