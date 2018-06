Emirates Havayolları'nın Sabiha Gökçen seferleri başladı

ANIL UÇAN/İSTANBUL, () EMİRATES Havayolları’nın İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’na seferleri bugün başladı.

Dünyanın önde gelen havayolu şirketlerinden Emirates, bugün itibari ile İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan uçuşlara başladı. Dubai’den Sabiha Gökçen Havalimanı’na gelen ilk uçak su takıyla karşılandı. İlk uçuş için düzenlenen törene İSG CEO’su Ersel Göral, İSG Yönetim Kurulu Üyesi Dato Che Azmi Bin Murad, Emirates Havayolları Türkiye Müdürü Bahar Ahmet Birinci ve çok sayıda yönetici katıldı. Tören sonunda pasta kesildi. İSG CEO’su Ersel Göral ve İSG Yönetim Kurulu Üyesi Dato Che Azmi Bin Murad ilk seferle gelen yolculara lokum dağıttı.

Törende konuşan İSG CEO’su Ersel Göral, şunları söyledi:

" Bugün Sabiha Gökçen Havalimanı için çok önemli bir gün. Emirates’in İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na uçuşlarını başlattığı tarih bugün. Boeing 777 tipi uçaklarla haftada 5 sefer düzenleyecekler. Ümit ediyorum artan uçuş talepleriyle bu seferler daha çok artar. Emirates Havayolları’nın Sabiha Gökçen uçuşlarının başlatmasının bir diğer önemi ise Emirates ilk kez üç sınıfta uçuşlarını gerçekleştirecek. Yani Business Class ve Economy Class’a ilaveten Sabiha Gökçen’e ilk defa First Class yolcuda taşıyor olacaklar. Bu gelişimler bu artışlar bizim gelişimimize olumlu yanıyor. Biz bu sene bütçemizi yaparken yüzde 8 yolcu artışı öngörmüştük. Ancak bugün itibariyle yüzde 14 yolcu artışımız var. Öyle görünüyor ki Emirates ile benzer havayolları uçuşlarını artırdığı sürece bizim trafik artışımız artacak ve çift haneli büyümeye devam edeceğiz.”

Emirates Havayolları’nın Türkiye Temsilcisi Bahar Ahmet Birinci ise;” Bugün Emirates Havayolları olarak Sabiha Gökçen Havalimanı’na uçmaya başladık. Emirates için İstanbul her zaman çok büyük bir nokta olmuştur. Her zaman güvenmişizdir. Hiçbir zaman uçuşlarımızı eksiltmedik. Her zaman artırmaya devam ettik. Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşları ile İstanbul uçuşlarını artırmış oluyoruz. Umuyoruz ileride daha fazla artacak. Çünkü Türkiye’ye olan güven tazelendi ve talep artmaya başladı. Bundan da çok mutluyuz. Sabiha Gökçen Havalimanı’na gelen uçak tipimiz bu havalimanına inen en geniş gövdeli uçak tipi. Boeing 777 tipi uçak. Bu uçağımızın üç sınıfı var. First Class, Business Class ve Economy Class olarak. Çok mutluyuz. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı otoritelerine çok teşekkür ederim.” Dedi.

HAFTADA KARŞILIKLI 5 SEFER

Emirates Havayolları Pazartesi, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi olmak üzere haftada 5 kez Dubai’den İstanbul’a uçacak. Emirates Havayolları, Dubai'den lokal saatle 10:00’da hareket edecek ve İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’na yine lokal saatle 13:45'te varacak. Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan ise saat 15:35'te hareket edecek ve Dubai'ye lokal saatle 21:00’de ulaşacak. İstanbul'da ikinci destinasyonuna uçacak olan Emirates, İstanbul'un Anadolu yakasında 22 milyon nüfusa hitap eden bir bölgeden yolcularına, Dubai ve Dubai aktarmalı bağlantılı birçok uçuş imkânı sunacak.

İLK KEZ GENİŞ GÖVDELİ UÇAK

Emirates Havayolları İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na Boeing 777-300ER tipi geniş gövdeli uçak ile tarifeli seferlerini yapacak. Seferlerin yapılacağı uçaklar, 8 First Class ,42 Business Class ve 310 Economy Class koltuk kapasitesine sahip olacak. Sabiha Gökçen uçuşları, Emirates'in Türkiye'deki tek “First Class” konfigürasyonlu uçuşu olma özelliğini de taşıyacak.

