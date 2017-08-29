Eminönün'de kuvvetli yağış 

Hayati KILIÇ / İSTANBUL () - EMİNÖNÜ'nde kuvvetli yağış etkili oldu. Galata köprüsü'ndeki esnaf ise yağış ile etkili olan rüzgarla mücadele etti.
(FOTOĞRAF)
Hayati KILIÇ / İSTANBUL () - EMİNÖNÜ'nde kuvvetli yağış etkili oldu. Galata köprüsü'ndeki esnaf ise yağış ile etkili olan rüzgarla mücadele etti. (FOTOĞRAF)
29 Ağustos 2017 Salı 18:29
Hayati KILIÇ / İSTANBUL () - EMİNÖNÜ'nde kuvvetli yağış etkili oldu. Galata köprüsü'ndeki esnaf ise yağış ile etkili olan rüzgarla mücadele etti.
(FOTOĞRAF)
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