Eminönü'nde yer altı kablolarında korkutan patlama

Ali ABLAY - İstanbul - Eminönü'nde bulunan otobüs duraklarının bulunduğu alandaki yer altı kablolarında patlama meydana geldi.

Otobüs duraklarının bulunduğu alanda saat 10.00 sıralarında patlama sesleri duyuldu. Çevrede kısa süreli paniğe neden olan patlamaların yeraltı elektrik kablolarında meydana geldiği belirlendi. Polis çevrede önlem alırken ekipler çalışma başlattı.

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