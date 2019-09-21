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Eminönü'nde otelde yangın paniği - 2
Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL - EMİNÖNÜ'nde 4 katlı bir otelde çıkan yangında 2 kişi yaralandı. Yangın, Hocapaşa Mahallesi Hüdavendigar Caddesi üzerindeki 4 katlı bir otelin mutfak bölümünde saat 07.00 sıralarında çıktı. İhbar üzerine...
GENEL 21.09.2019, 08:35
Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL - EMİNÖNÜ'nde 4 katlı bir otelde çıkan yangında 2 kişi yaralandı.
Yangın, Hocapaşa Mahallesi Hüdavendigar Caddesi üzerindeki 4 katlı bir otelin mutfak bölümünde saat 07.00 sıralarında çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Otel müşterileri tahliye edilirken itfaiye araçları nedeniyle tramvay seferleri bir süre yapılamadı. Yangını söndürmeye çalışırken yaralanan iki otel personeli de ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangın kısa sürede söndürülürken otelde inceleme devam ediyor.
(FOTOĞRAF)
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