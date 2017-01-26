Eminönü'de annesinin denize attığı bebek aranıyor

Erhan TEKTEN / İSTANBUL () - EMİNÖNÜ'nde annesi tarafından denize atıldığı belirtilen 40 günlük Tuğçe bebeği arama çalışmaları devam ediyor. Dalgıçlar çalışmalarını tamamladı, arama deniz üstünde devam edecek.

Deniz Polisi, dün havanın kararmasının ardından sona eren çalışmalar saat 11.00'da yeniden başladı. Deniz Polisi'ne bağlı dalgıç timi Eminönü Adalar İskelesi önünde dalarak bebeği aramaya devam etti. Daha sonra aramalara Sahil Güvenlik dalgıçları da destek verdi. Bebeğin iskelelerin altında takılmış olma ihtimalini de değerlendiren ekipler çalışmalarını buralarda yoğunlaştırdı. Yaklaşık 3 saatlik çalışmaların ardından dalgıçlar bir şey bulamadı. Dalgıçların araması öğleden sonra sona erdi.

Gün içinde arama-kurtarma çalışmalarının su üstünde devam edileceği bildirildi.



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