Emine öğretmenin okulunda yas

ANTALYA'nın Kepez ilçesinde görev yaptığı okulda ders işlediği sırada kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Emine Neslihan Ölmez'in okulunda yas var. Emine öğretmenin öğrencileri evlerine gönderilirken, sınıfı boş kaldı.

Kepez ilçesi Kuzeyyaka Mahallesi'ndeki İrenoğulları Şehit Atila Nizam İlkokulu 4- E sınıfı öğretmeni Emine Neslihan Ölmez, dün saat 11.30 sıralarında ders sırasında rahatsızlandı. Bunun üzerine öğrenciler okul yetkililerine haber verdi. Öğretmenler Emine Neslihan Ölmez'i hemen başka bir odaya alarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Emine öğretmen, ambulansla götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi.

İlk muayeneye göre kalp krizi geçirdiği ve buna bağlı yaşamını yitirdiği tespit edilen Emine Neslihan Ölmez'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

ÖĞRENCİLER EVE GÖNDERİLDİ

Okul yönetimi, Emine öğretmenin öğrencilerini evlerine gönderdi. Öğrenciler olmadığı için Emine öğretmenin sınıfında ders işlenmedi. Emine Neslihan Ölmez'in cenazesi Kepez ilçesi Varsak Mezarlığı'nda toprağa verilecek.



