Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık tazminat....
Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık tazminat....
Uyuşturucuda yüksek riskli 18 il gözaltında
Uyuşturucuda yüksek riskli 18 il...
Papaz'ın taciz ettiği kız öldü, Güney Kıbrıs karıştı
Güney Kıbrıs'ı karışytıran ölüm
 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonla görüştü 
Erdoğan, Putin ile telefonla görüştü 

Emine Erdoğan: Sıfır Atık Projesi ile ilgili belediyelerimiz çalışmalara başlamalı

ANKARA () - Sıfır Atık Projesi kapsamında, belediye başkanları ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, "Yürüttüğümüz kampanya ile birlikte sıfır atık duyarlılığı yurt çapında hızla yayılıyor....

Emine Erdoğan: Sıfır Atık Projesi ile ilgili belediyelerimiz çalışmalara başlamalı

ANKARA () - Sıfır Atık Projesi kapsamında, belediye başkanları ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, "Yürüttüğümüz kampanya ile birlikte sıfır atık duyarlılığı yurt çapında hızla yayılıyor. Konunun Ankara sınırlarını çoktan aştığını söyleyebiliriz. Bu noktada tüm belediyelerimiz, ihtiyaca uygun alt yapı için şimdiden çalışmalara başlamalı" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın koordinasyonunda yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında, belediye başkanları ile Beştepe'de bir araya geldi. Sıfır Atık Projesi’ne belediyelerin de aktif katılım göstermesinin ele alındığı toplantıda, Emine Erdoğan bir konuşma yaptı. 

"SİSTEMİN UYGULANABİLİR VE SÜRDÜRÜLEBİLİR OLMASI BELEDİYELERİN SÜRECE AKTİF KATILIMIYLA MÜMKÜN" 
Sıfır atık konusunda bütüncül bir sistem kurmak, bölgesel planlamalar yapmak istediklerini belirten Emine Erdoğan, sistemin uygulanabilir ve sürdürülebilir olmasının belediyelerin sürece aktif katılımıyla mümkün olabileceğini vurguladı. Türkiye’nin zengin çeşitliliğini temsil eden yerel yöneticiler olarak belediyelerden bu konuya sahip çıkmalarını isteyen Erdoğan, "Bakanlığımız bu yıl projeyi Ankara ilimizde hayata geçirmeyi hedefledi. Fakat bir yandan, yürüttüğümüz kampanya ile birlikte sıfır atık duyarlılığı yurt çapında hızla yayılıyor. Konunun Ankara sınırlarını çoktan aştığını söyleyebiliriz. Bu noktada tüm belediyelerimiz, ihtiyaca uygun alt yapı için şimdiden çalışmalara başlamalı" şeklinde konuştu.

Toplantıya Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanı sıra, AK Parti ve MHP’li Belediye Başkanları ve CHP’li temsilciler katıldı.
Emine Erdoğan, himayesinde gerçekleştiren Sıfır Atık Projesi kapsamında daha önce de Türkiye’nin önde gelen sanayici, iş adamı, iş kadını, sanatçı ve akademisyenler ile TRT, THY, TOKİ, Diyanet gibi kurumların temsilcileriyle bir araya gelerek, proje ile ilgili bilgi aktarımı ve istişarelerde bulunmuştu.

(FOTOĞRAF) 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314