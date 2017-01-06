Emine Erdoğan, Şanlıurfa'da YADEM'in açılışını yaptı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Şanlıurfa'da Hamarat Eller Çarşısı'nı gezip Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nin (YEDAM) açılışını yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, bağımlılara, bağımlılık riski taşıyanlara ve yakınlarına ücretsiz olarak psiko-sosyal destek veren YEDAM’in, İstanbul Üsküdar ve Cerrahpaşa’nın ardından üçüncü şubesi olan Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye İlçesi'ndeki hizmet binasının açılışına katıldı. Bir otelde düzenlenen açılışa gelen Emine Erdoğan'ı Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, sanatçılar Muazzez Ersoy ve Mahmut Tuncer ile ünlü rallici Burcu Çetinkaya karşıladı. Emine Erdoğan, burada 27 gün boyunca demokrasi nöbetine katılan bedensel engelli Emine Dağ ile de bir süre sohbet etti. Engelli olması nedeniyle darbe gecesi sokağa çıkamadığını ve bu nedenle çok üzgün olduğunu gözyaşları arasında ifade eden Emine Dağ, Emine Erdoğan ile görüştüğü için çok mutlu olduğunu söyledi.

Açılışta konuşan Emine Erdoğan, terör saldırılarını kınarken, "Teröristler ve arkasındaki güçler, bu yiğit millet karşısında asla başarıya ulaşamayacak. Birlik ve beraberlik içinde inşallah bütün planları bozacağız" dedi. Ebeveyni ile sağlıklı ilişkisi olan, huzurlu bir aile ortamında büyüyen çocukların zararlı alışkanlıklara karşı da korunaklı olduğunu belirten Erdoğan, onların hayatında, bağımlılıklara teslim olacak boşluklar olmadığını kaydetti. Bağımlılıklarla mücadele konusunda Yeşilay’ın çalışmalarını takdirle izlediklerini ifade eden Emine Erdoğan, gençleri bağımlılıklara götüren yolun girilmesi çok kolay, ancak çıkılması çok zor bir yol olduğunu ve bağımlılıkların birbirini tetiklediğini söyledi. Erdoğan, gençleri bağımlılığa götüren tehditlerin vaktinde görülmediği takdirde, zararlı sonuçları ortadan kaldırmak için daha büyük bir mücadele vermek durumunda kalınacağını sözlerine ekledi.

Emine Erdoğan beraberindekilerle açılış kurdelesini kesip ardından Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı Hamarat Eller Çarşısı'na geçti. Burada yöresel kıyafetli çocuklar tarafından çiçeklerle karşılanan Erdoğan, kadınların yaptıkları el işi sergisini gezdi.



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