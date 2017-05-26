Emine Erdoğan: "Mülteci meselesi sadece ekonomik ve siyasi bir mesele değil ahlaki ve insani

İdris TİFTİKÇİ/İstanbul, ()- TOPLUMSAL Gelişim Merkezi (TOGEM-DER) tarafından Sultanbeyli'deki mülteci kadınları kapsayan “Bir Umut, Bir Ufuk" projesinin tanıtımı yapıldı. Tanıtım programına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Aile ve Sosyal Politikalar bakanı Fatma Betül Sayan Kaya katıldı. Emine Erdoğan burada yaptığı konuşmada Suriyeli mülteci kardeşlerimiz için projelendirilen “Bir Umut Bir Ufuk" programının hayırlara vesile olmasını dilediğini belirterek, "TOGEM-DER'i bu vesileyle tebrik ediyorum. Yürüttüğü birçok sosyal sorumluluk projesine bugün yenisini ekliyor. Son derece önemli bir konuda öncü bir çalışma yapıyor. Sultanbeyli Belediyesi başta olmak üzere emek veren herkesi kutluyorum" dedi.

"BİZLER 3 MİLYON MÜLTECİYE KUCAK AÇTIK"

Toplumun tüm dezavantajlı kesimleriyle olduğu gibi Türkiye'nin sosyal gerçeklerinden biri olan mülteciler konusuyla da yakından ilgilendiklerinin altını çizen Erdoğan,"Karanlığa sövmek yerine bir mum yakmaya çalışıyoruz. Kurşun ve bombalardan, devletlerarası politikalardan sıyrılıp hayatta kalan kardeşlerimize dostluk eli uzatıyoruz. Ne yazık ki 6 yıldır süren Suriye iç savaşı ardında bir milyona yakın ölü yerinden yurdundan edilmiş milyonlar geleceği karartılmış çocuklar bıraktı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk halkı olarak bizler 3 milyon mülteciye kucak açtık. Soframızı evimizi paylaştık. Sokaklarımızı şehirlerimizi paylaşıyoruz. Artık Suriyeli komşularımız iş arkadaşlarımız var. Fakat bu süreci planlı şekilde yürütmemiz gerekiyor ki; mağduriyetler azalsın, toplumsal uyum ortaya çıksın. Özellikle savaşın kadınların sırtına yüklediği yükü hafifletmek istiyoruz. Dil eğitimi toplumsal yaşantıya uyum sağlamanın yeğene yoludur. Yeterli ve etkili iletişim birçok sorunu çözer" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN YAKLAŞIMI KARDEŞLİK HUKUKU ÇERÇEVESİNDEDİR"

Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü; "Bir umut bir ufuk projesinin ilk aşamasının dil eğitimine yoğunlaşması son derece isabetlidir. İstanbul'da pilot bölgelerde başlayan proje toplamda bin kadına önce Türkçe eğitimi verecek ardından mesleki eğitimle Suriyeli kadınları iş hayatına dahil edecektir. Bu aynı zamanda mülteci kardeşlerimizin Türk ekonomisine katkı sağlamasına imkan verecektir. İş piyasasına erişim sığınmacı entegrasyonun en temel dinamiğidir. İŞKUR, Milli Eğitim Bakanlığı ve yerel yönetimlerle iş birliğiyle inşallah bu en güzel şekilde sağlanacaktır. İnanıyorum ki bu proje uluslararası mecralarda da farkındalığa vesile olacaktır. Mültecilik ve doğurduğu sosyal problemler tüm dünyanın meselesidir aslında. Dünyada yaklaşık 60 milyon mülteci olduğu biliniyor ve hergün yenileri ekleniyor. Entegrasyon politikaları geliştiriliyor. Hukuki zeminde çözümler aranıyor. Fakat mülteci meselesi sadece ekonomik ve siyasi bir mesel değil, ahlaki ve insani bir meseledir. Türkiye'nin yaklaşımı kardeşlik hukuku çerçevesindedir. Türkiye nasıl ki Avrupa'daki Türk vatandaşlarının girdikleri toplumla kaynaşmalarını asimile değil entegre olmalarını istiyorsa kendi topraklarındaki mülteciler içinde aynısını istemektedir. Bu çifte standarttan uzak son derece insani ve ahlaki bir yaklaşımdır. Yeni bir toprakta hayat bulmaya çalışan genç kardeşlerime yağmurun en şiddetlisi en kara bulutlardan çıkar diyerek umutsuzluğa kapılmamalarını tavsiye ediyorum. Türkiye sizleri için hayata açılan yeni bir penceredir. Bu imkanları çok iyi değerlendirin. Bir gün şartlar değiştiğinde ülkenize döndüğünüzde kazançlarınız kayıplarınızdan fazla olsun. Türkçe öğrenmiş olmak zenginliğiniz olsun. Bir umut bir ufuk projesi inanıyorum ki zaman içinde tüm Türkiye'ye yayılacak ve model bir proje haline gelecektir."

Program Sonunda Emine Erdoğan Programa katılanlarla fotoğraf çektirdi.