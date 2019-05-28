Emine Erdoğan Irak Cumhurbaşkanının eşi Serbagh Salih'i Vahdettin Köşkü ve botanik bahçesini gezdirdi

İlkay DİKİCİ/İSTANBUL,()-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih'i kabul etti. Vahdettin Köşkü'ndeki görüşme sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, konuk Cumhurbaşkanının eşiyle yakından ilgilendi. Emine Erdoğan Berham Salih'in eşi Serbagh Salih'i Vahdettin Köşkü ve bahçesini gezdirdi. Emine Erdoğan ile Serbagh Salih daha sonra birlikte Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi'ni ziyaret etti.

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