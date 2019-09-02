Emine Erdoğan'dan Salda Gölü'nde inceleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca ihalesi yapılan Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nü ziyaret etti.



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Burdur Valisi Hasan Şıldak ve ilgili kurumlar ve çeşitli doğa ve çevre dernek yöneticilerinin de katıldığı ziyarette Emine Erdoğan, Millet Bahçesi projesi ile ilgili detayları yerinde inceledi ve Bakan Kurum'dan bilgi aldı. Salda Gölü ve çevresine ait öncesi ve bugünkü haliyle ilgili fotoğrafları inceleyen Emine Erdoğan, Burdur Lisinia Doğa Yaşam Alanı'nda bulunan Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezi'nde veteriner hekim Öztürk Sarıca tarafından tedavisi yapılan bir pelikanı Salda Gölü'nde doğal yaşamına uğurladı. Emine Erdoğan ve Bakan Murat Kurum, gazetecilere açıklamada bulundu.



'GÖRDÜM VE MUTMAİN OLDUM'



Salda Gölü'nün cennet ülkemizin cennet köşelerinden biri olduğunu ve ilk defa karşılaştığını belirten Emine Erdoğan, "Gerçekten çok duygulandım, çok beğendim. Herkesin gelip görmesini tavsiye ediyorum. Ama bize ilk söylendiğinde sayın bakanım böyle şeyler söylemedi. Bize dediler ki 'Burası bakanlık eliyle işte bu hale getirilecek falan, kötü bir hale getirilecek' diye. Ben de bakanıma bunu bildirdim. Dedi ki 'Asla böyle bir şey yok, isterseniz sizi davet ediyorum, Salda Gölü'ne gelin, birlikte gezelim. Önceki halini sonraki halini size göstermek istiyorum.' Gerçekten gördüm ve mutmain oldum. Bütün halkımızın da mutmain olmasını tavsiye ediyorum. O halden bu hale gelişi, hatta belki daha sonra daha da gerilere gidebilir bu. Tespit edilen yerler ihtiyaca göre, çok güzel bir girişim, tebrik ediyorum bakanlığımızı. İnşallah bittikten sonraki halini de sizlerle hep beraber gelip görme imkanımız olur diye düşünüyorum" diye konuştu.



'BEN GÜVENİYORUM SAYIN BAKANIMA'



Bakan Kurum'un projeye ilişkin açıklamalarının tatmin ettiğini belirten Emine Erdoğan, "Ben güveniyorum sayın bakanıma. Şu andaki araba park yeri 500-600 metre, gerekirse daha geriye de çekilebilir. Yer yer çünkü aynı yapı, her yerde aynı değil beyaz kumlar, daha dar veya geniş yerler vardır, ona göre genişleyip daralabilir. Halkımız bir araya geldiği zaman arabalarını gölün dibine kadar artık çekmeyecek. İhtiyaçlarını giderebilecekleri, yemek yiyebilecekleri belki bir restoran, duş alabilecekleri modern yerler ama tabii ki hem görüntü olarak buraya zarar vermeden, tahtadan basit yerler olacak diye bakanımız söyledi. Ben kendisine güveniyorum ve tebrik ediyorum. Ben mutmain oldum halkımız da mutmain olsun" dedi.



'PELİKANI İLK DEFA ELİME ALIYORUM'



Lisinia Doğal Yaşam Alanı Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezi'nde veteriner hekim Öztürk Sarıca tarafından tedavisi yapılan ve birlikte Salda Gölü'nden doğal yaşamına gönderilen pelikanla ilgili de konuşan Erdoğan, “Pelikanı da ilk defa elime alıyorum, ne kadar güzel bir hayvan, gerçekten çok güzel, bu özelliğini de burada keşfetmiş olduk. Ben bilmiyordum, böyle bir özelliği de var buranın, pelikan görmek isteyenler de gelip görebilir" diye konuştu.



'SIFIR ATIKLA HEM İSRAF ÖNLENECEK HEM İSTİHDAM SAĞLANACAK'



Emine Erdoğan'ın her zaman çevre projelerine destek olduğunu belirten Bakan Murat Kurum ise "Ne zaman bir çevre projesi olsa bizi ve diğer projeleri yalnız bırakmadılar. Ben kendisine çok teşekkür ediyorum. Tüm dünya kadınlarına örnek olmuş, sıfır atık projesini himayelerinde başlattılar ve hem israfa hem doğal kaynaklarımızın kullanılmasına hem de istihdam yaratılmasına sebep oldular. Biz de bakanlığımız projeleri çerçevesinde tüm şehirlerimizde sıfır atık projesine geçmiş olacağız ve bu çerçevede projelerimizi hızlı, kararlı bir şekilde yapıp israfı önlemiş olacağız. Yılda 20 milyar lira tasarruf, 100 bin kişiye de doğrudan istihdam sağlayacağımız projeyi de tüm şehirlerimizde uygulamış olacağız" dedi.



Özel çevre koruma bölgelerinin 2023 yılına OECD verilerine göre nüfusun, yüzölçümünün yüzde 17'si olacak şekilde hazırlandığını ve doğal alanları koruyacak bir projenin gerçekleştirildiğini belirten Bakan Kurum, "Bugün Salda'mızın doğal güzelliklerini korumak ve bize bırakılmış bu emanetleri gelecek nesillere en iyi şekilde aktarmak için buradayız. 14 Mart 2019 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın onayıyla Salda bölgesindeki göl yüzeyi 44 kilometrekareyi 7 kat artırarak, 295 kilometrekarelik Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇK) ilan ettik. Daha önce 5 bin 998 hektar olan sit alanımızı artırarak yaklaşık 1,5 kat, 8 bin 500 hektara çıkardık. Amacımız bu bölgede yapılaşmaya hiçbir şekilde müsaade etmemek. O yüzden ÖÇK bölgesini geniş bir alanda ilan ettik. Bu alandaki tüm imar hareketini de takip ediyor olacağız" diye konuştu.



Salda Gölü'nün 184 metre derinlikte ve magnezyum yönünden çok zengin olduğunu belirten Bakan Kurum, şöyle konuştu:



"O yüzden beyaz kumsallarıyla Maldivlere benzetilen, bizim de açıkçası Saldivlerimiz. Burdur ilimizdeki bu doğal güzelliğimizi inşallah koruyacak çok daha güzel projeleri hayata geçireceğiz. Gölümüzün etrafında 301 sucuk ve karasal endemik bitki türü yer alıyor. Yine göç yolları üzerinde ve 38 farklı kuş türüne ev sahipliği yapan önemli bir değerimiz. Niye böyle bir projeye başladık? Daha önceki hali beyaz kumsal dediğimiz alana kadar araçlar giriyordu ve vatandaşımız araç içerisinde ihtiyaçlarını gidermek suretiyle hem araçların hem de ihtiyaç giderecek alan olmaması sebebiyle vatandaşımız buraya kadar giriyordu. Sonrasında valilik eliyle bakanlık olarak bir düzenleme yaptık. Beyaz kumsal dediğimiz kıyı ile 500-600 metrede, yapılaşma ve araç girişine müsaade etmeyecek çalışma yaptık. Koyduğumuz bariyerlerle araçlar 500-600 metre kıyıdan uzakta park edilebiliyor."



'BETONLAŞTIRMAYACAĞIZ'



Proje öncesinde çöplerin toplanmadığını, etrafa dağınık haldeyken, bugün çöplerin düzenli alındığını, tertemiz bir hale dönüştüğünü kaydeden Bakan Kurum, şunları söyledi:



"Bakanlığımızın vidanjörü ile düzenli atık suların toplandığı bir hale dönüştürdük. Proje sonrasında da çok daha iyi bir düzenleme olacak. Salda Gölü'ndeki değişimi göstermek adına proje öncesindeki barakalar, çadırlar, konteynerlerin görüntülerinden şimdi geçici olarak vatandaşımızın günlük ihtiyaçlarını karşılayacakları dinleme alanları, mescit ve sağlık ihtiyaçlarının giderilebileceği alanlar, soyunma kabinleri dışında herhangi bir yapı olmadı. Projede de bu yapıların dışında herhangi bir yapı yapılmasına müsaade etmeyeceğiz. Hiçbir şekilde burayı betonlaştırmayacağız, asfastlaştırmayacağız. Doğal malzemelerle çivi dahi kullanmamak üzere, sadece araçların düzenli parklarını yapabildiği ve insanlarımızın geldiğinde huzurlu, mutlu bir şekilde Saldamızın doğal güzelliklerini izleyebildikleri, koruyarak gelecek nesillere aktarabildikleri bir proje dışında hiçbir şey yapmayacağız. Yapılmasına da müsaade etmeyeceğiz."



