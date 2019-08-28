Emine Bulut'u öldüren eski koca, 9 Ekim'de hakim karşısında (2)

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KAYYUM ATANDI Kırıkkale'de eski eşi Fedai Varan tarafından bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut'un kızı F.B.V. için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının talebi üzerine Kırıkkale Sulh Hukuk Mahkemesinin görevlendirdiği bir...
GENEL 28.08.2019, 16:19
KAYYUM ATANDI
Kırıkkale'de eski eşi Fedai Varan tarafından bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut'un kızı F.B.V. için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının talebi üzerine Kırıkkale Sulh Hukuk Mahkemesinin görevlendirdiği bir avukat kayyum olarak atandı. Avukat, olaya ilişkin, Türkiye'yi ayağa kaldıran ve toplumda infial uyandıran görüntüler sonrası aralarında spor, siyaset ve sanat camiasından isimlerin bulunduğu birçok kişinin F.B.V. için düzenlediği organizasyonlardan elde edilen gelir ve bağışların güvence altına alınması için, küçük kız reşit olacağı yaşa kadar kayyum olarak görevlendirildi. Avukat, banka hesabındaki parayı ve kızın kişisel haklarını koruyacak.
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