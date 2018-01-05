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Emeklinin ‘Umut Hayır Mağazası’ndan 3 bin aileye yardım

ANKARA'da memur emeklisi Sadettin Karagöz (57), kendisine ait dükkanı hayırsever vatandaşların yardımı ile ‘Umut Hayır Mağazası’ yaparak her ay 3 bin 8 aileye yardımda bulunuyor. Karagöz, 4 yıldır yardıma muhtaç 14 bin 800 kişiye gıda...

Emeklinin ‘Umut Hayır Mağazası’ndan 3 bin aileye yardım
ANKARA'da memur emeklisi Sadettin Karagöz (57), kendisine ait dükkanı hayırsever vatandaşların yardımı ile ‘Umut Hayır Mağazası’ yaparak her ay 3 bin 8 aileye yardımda bulunuyor. Karagöz, 4 yıldır yardıma muhtaç 14 bin 800 kişiye gıda ve giyecek yardımında bulunduğunu açıkladı.
Altındağ ilçesinde yaşayan evli ve 3 çocuk babası Sadettin Karagöz, 4 yıl önce Suriye'deki savaştan kaçarak Ankara'ya yerleşen bir ailenin dışarıda kalmasından etkilendi. Karagöz, 5 kişilik Suriyeli aileye yardımda bulunurken, diğer yardıma muhtaç Suriyeli ailelerin durumunun da kendisini üzdüğünü belirterek boş dükkanını 'Umut Hayır Mağazası' olarak düzenledi. Hayırsever vatandaşların düzenli olarak getirdikleri yardımlarla dükkanında gıda ve giyecek malzemeleri toplayan Karagöz, bunları evlerine giderek tespit ettiği yardıma muhtaç ailelere dağıtıyor. Karagöz, 4 yıldır yardıma muhtaç 14 bin 800 kişiye yardımda bulunduğunu belirterek, bu aileler arasında Suriye, Afganistan, Somali, Irak ve Türk vatandaşlarının bulunduğunu söyledi.
‘HER AY 3 BİN 8 AİLEYE YARDIM ELİ’
Karagöz, her ay 3 bin 8 ailenin ayda bir ‘Umut Hayır Mağazası’na gelerek burada ihtiyaçlarının bir bölümünü karşılayabildiğini anlatan Karagöz, "Yardıma muhtaç aileleri kendimiz yaşadıkları yerlere giderek tespit ediyoruz. Yardımları ise hayırsever vatandaşlarımız sağ olsun marketimize getiriyorlar. Burası Esenboğa Havalimanı’na giden protokol yolu üzerinde olduğu için gelip geçen maddi durumu iyi olan kişiler buradaki kalabalığı görüyor ve nasıl yardım edeceklerini sorarak yardımlarını getiriyorlar. Genellikle çocuk elbisesi istiyoruz. Çocuk sayısı çok fazla. Yeni değil ikinci el istiyoruz. Biz her ay gıda, her 15 günde bir de çocuk bezi dağıtıyoruz" diye konuştu.

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