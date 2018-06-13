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Emeklilere bayram ikramiyesi, esnafın yüzünü güldürdü

SAMSUN'da Ramazan Bayramı nedeniyle alışveriş yapan vatandaşlar esnafın yüzünü güldürdü. Hükümet tarafından emekliliere verilen bin TL'lik bayram ikramiyesinin alışverişte canlılığı artırdığı belirtildi. Samsun'da Ramazan Bayramı...

Emeklilere bayram ikramiyesi, esnafın yüzünü güldürdü
SAMSUN'da Ramazan Bayramı nedeniyle alışveriş yapan vatandaşlar esnafın yüzünü güldürdü. Hükümet tarafından emekliliere verilen bin TL'lik bayram ikramiyesinin alışverişte canlılığı artırdığı belirtildi.
Samsun'da Ramazan Bayramı hazırlığı yapan vatandaşlar, çarşıyı canlandırdı. İşyerlerinde satış oranları yüzde 100 oranında artarken, birçok mağaza ise bayram nedeniyle ürünlerinde indirim kampanyası başlattı. Kentin en önemil alışveriş merkezlerinden Mecidiye, Fatih ve İstiklal Caddeleri'nde aşırı yoğunluk yaşandı.
Ramazan Bayramı nedeniyle alışverişte bir artış yaşandığını belirten Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hacı Eyüb Güler, "Bu bayramda biraz daha esnafımızda canlılık görüyoruz. Bu bizi memnun ediyor. Hükümetin emeklilere verdiği bin liralık ikramiye var. Bu esnafa yansıdı. Emekliler yaşlılar aldıkları parayla torunlarına alışveriş yapıyor. Oyuncakçılar, ayakkabıcılar, şeker ve çikolata satan esnafımızın işlerinde büyük artış var. Onun için bu esnafımızı memnun edici. Verilen bin liraların büyük çoğunluğu, emeklilerimizin alışveriş yapmasıyla esnafımızın kasasına girmiş oldu" dedi.
Tatlı satışı yapan Aydın Soykan ise "Fıstıklı baklava satışlarında aslında beklendiği gibi artış yok. Fıstık fiyatlarında geçen seneye oranla 2-3 kat arttığı için kaliteli bir baklavanın maliyeti yüksek. Vatandaş haliyle almakta zorlanıyor. Fıstıklı baklavaya eski bayramlarda olduğu gibi talep yok. Yüzde 50'lik bir düşüş var. Ama cevizli ve fındıklı baklava, hurmalı, kaymaklı bakvalarımızın satışı iyi. Bayram arifesindeyiz, bir hareketlilik var. Siparişler ve satışlar devam ediyor. Tatlı fiyatları 18-90 TL arasında değişiyor" diye konuştu.

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