Emekli vatandaş, Erdoğan kazanınca kurban kesti

İSTANBUL, () - Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri öncesinde 'Erdoğan cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanırsa koyun keseceğim' diye adak adayan Ali Barutçu, Esenyurt'ta koyun kesti.

Esenyurt'ta yaşayan emekli Ali Barutçu, seçim öncesinde 'Erdoğan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini yeniden kazanırsa koyun keseceğim' diyerek adak adadı. Ali Barutçu, Cumhurbaşkanı Erdoğan zaferini ilan edince bugün adak satış merkezine giderek koyun kestirdi. 1 yıl önce Elazığ’dan İstanbul'a gelen Barutçu, Erdoğan’ı çok sevdiğini ve kendisine duacı olduğunu söyledi.

"BİZ, ERDOĞAN ÖNCESİ ÇOK ÇEKTİK,GENÇLER BİLMEZ"

Erdoğan’a her zaman duacı olduğunu belirten Ali Barutçu, “Erdoğan’ın yeniden seçilmesini çok istedim. Kendisine ulaşamadım, çok hislendim. Bunun için ‘yeniden kendisi seçilirse bir koyun keseceğim’ dedim. Ben 74 yaşındayım, 4 çocuğum var. Bunların hiç birisi devlette çalışmıyor. Biz, Erdoğan öncesi çok çektik, bunu gençler bilmez. Erdoğan ülkeyi 16 sene yönetti. Kendisinden çok memnun kaldık. İhtiyacı olanlara maaş bağladı, fakir fukarayı gözetti. Ülkemize Müslüman ülkelerden gelen insanlara kucak açtı. Ondan daha merhametli bir insan var mı? Allah onun istediğini versin, sürekli muvaffak kılsın. Allah onu başımızdan eksik etmesin" diye konuştu.

"KENDİSİ ÜLKEMİZ İÇİN ÇOK ŞEY YAPTI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye’nin ilerlemesini sağladığını söyleyen Ali Barutçu, “Bu durum Türkiye’nin düşmanlarını arttırdı. Kendisi ülkemiz için çok şey yaptı. Ona çok teşekkür ederiz. Hepimiz ona duacıyız”dedi.

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