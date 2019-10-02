Emekli Tümamiral Polat'ı eşi, son yolculuğuna asker selamıyla uğurladı

Semih ÇALIŞKAN - Mertcan ÖZTÜRK/İSTANBUL, () TEDAVİ gördüğü hastanede hayatını kaybeden Vatan Partisi Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Eski Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı emekli Tümamiral Soner Polat, son yolculuğuna uğurlandı.

Soner Polat için, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Levent'teki Afet Yolal Camisinde öğle namazı sonrası düzenlenen cenaze törenine Deniz Kuvvetleri Komutanı Adnan Özbal, Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Soner Polat'ın yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

EŞİ ASKER SELAMIYLA UĞURLADI

Emekli Tümamiral Soner Polat'ın eşi Sevgi Polat, tabutun başına gelerek asker selamı verdi. Sevgi Polat tabutun önünde bulunan eşinin fotoğrafını öptü. Törene katılanlar Sevgi Polat'a taziyelerini iletti. Kılınan cenaze namazının ardından Emekli Tümamiral Soner Polat'ın Türk bayrağına sarılı tabutu daha sonra top arabasına konularak götürüldü. Törene katılan vatandaşlar da Soner Polat'ın naaşının konulduğu top arabasına eşlik etti.

"MAVİ VATANIN KAHRAMAN KOMUTANI"

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Emekli Tümamiral Soner Polat'ı anlattı. Perinçek, "Mavi vatanın kahraman komutanı, Mehmetçik ruhlu amiral. Onu sonsuza gönderiyoruz ama büyük ölüler vardır, öldükleri zamanda toprağın altında ışık tutarlar, yön gösterirler. Soner Polat amiralimiz, komutanımız öyle bir insandı. Önümüzdeki süreçte de vatanımızın bütünlüğü için mavi denizdeki kaynaklarımızı korumak için, güvenliğimiz için onun bıraktığı ışıkta her zaman kararlı olarak yürüyüşümüze devam edeceğiz" diye konuştu.

Emekli Tümamiral Soner Polat'ın naaşı cenaze törenin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

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