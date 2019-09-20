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Emekli polisin eksik hesaplanan 'emeklilik yardımı' sorununu KDK çözdü
POLİS Bakım ve Yardım Sandığı Genel Müdürlüğü (POLSAN) Eylül ayında emekli olan polisin, birikmiş emeklilik yardımı alacağının tamamını, Kamu Denetçiliği Kurumu'nun (KDK) devreye girmesiyle ödedi. KDK'dan yapılan yazılı açıklamaya...
GENEL 20.09.2019, 12:17
POLİS Bakım ve Yardım Sandığı Genel Müdürlüğü (POLSAN) Eylül ayında emekli olan polisin, birikmiş emeklilik yardımı alacağının tamamını, Kamu Denetçiliği Kurumu'nun (KDK) devreye girmesiyle ödedi.
KDK'dan yapılan yazılı açıklamaya göre; eylül ayı başında emekli olan polis memuru, POLSAN'dan alacağı birikmiş emeklilik yardımı eksik hesaplanınca kuruma başvurdu. Polis memuru, başvurusunda 1995 yılında POLSAN'a üye olduğunu, ateşli silah yaralanması sebebiyle 2013 yılından itibaren idari polis olarak görev yaptığını bildirdi. Polis memuru, POLSAN'dan birikmiş ikramiyesini almak istediğinde ise, sandığın 2013 yılına kadar birikmiş emeklilik tutarını vereceğini, kalan 6 yıllık kısmın ise nemasız aidat olarak ödenebileceği cevabını aldığını belirtti.
KDK'ya başvuran emekli polis memuru; POLSAN sistemi üzerinden ödemiş olduğu tüm aidatların nemalandırılarak tarafına verilmesini talep etti. Konuyu inceleyen KDK, yeniden incelenme yapılmasını istedi. POLSAN, KDK'nın devreye girmesiyle yaptığı ikinci incelemeden sonra şikâyetçi emekli polis memurunun birikmiş olan aidatları ve emeklilik ikramiyesini nemalandırılarak ödedi. Polis memurunun POLSAN'dan emeklilik yardımını tam olarak tahsil etmesiyle sorun çözüldü.
KDK'dan yapılan yazılı açıklamaya göre; eylül ayı başında emekli olan polis memuru, POLSAN'dan alacağı birikmiş emeklilik yardımı eksik hesaplanınca kuruma başvurdu. Polis memuru, başvurusunda 1995 yılında POLSAN'a üye olduğunu, ateşli silah yaralanması sebebiyle 2013 yılından itibaren idari polis olarak görev yaptığını bildirdi. Polis memuru, POLSAN'dan birikmiş ikramiyesini almak istediğinde ise, sandığın 2013 yılına kadar birikmiş emeklilik tutarını vereceğini, kalan 6 yıllık kısmın ise nemasız aidat olarak ödenebileceği cevabını aldığını belirtti.
KDK'ya başvuran emekli polis memuru; POLSAN sistemi üzerinden ödemiş olduğu tüm aidatların nemalandırılarak tarafına verilmesini talep etti. Konuyu inceleyen KDK, yeniden incelenme yapılmasını istedi. POLSAN, KDK'nın devreye girmesiyle yaptığı ikinci incelemeden sonra şikâyetçi emekli polis memurunun birikmiş olan aidatları ve emeklilik ikramiyesini nemalandırılarak ödedi. Polis memurunun POLSAN'dan emeklilik yardımını tam olarak tahsil etmesiyle sorun çözüldü.
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