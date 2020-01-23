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Emekli polis, organlarıyla 3 kişiye can olacak
GENEL 23.01.2020, 15:32
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ÇANAKKALE'de, beyin kanaması nedeniyle tedaviye alındığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen emekli polis memuru İrfan Yasa'nın (58) bağışlanan organları 3 hastaya umut oldu. Yasa'nın iki böbreği ve karaciğeri, nakil bekleyen 3 hastaya nakledilecek.
Emekli polis memuru İrfan Yasa, 6 gün önce beyin kanaması geçirdi. Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan 2 çocuk babası Yasa'nın 21 Ocak günü beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi, organlarını bağışlama kararı aldı.
Organ Nakli İl Koordinatörü Dr. Azem Ülkü, Bursa'daki organ nakil merkezleriyle temasa geçti. Bursa'dan gelen ekip, İrfan Yasa'nın iki böbreği ile karaciğerini aldı. İki böbrek ve karaciğer, nakil bekleyen hastalar için Bursa Acıbadem Hastanesi'ne götürüldü. Uzman Dr. Azem Ülkü, örnek davranışlarından dolayı acılı aileye teşekkür etti. Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Ufuk Tali de acılı aileye başsağlığı dileyerek, yaşama yeniden tutunacak hastalara acil şifalar dilediğini söyledi.
Emekli polis memuru İrfan Yasa, 6 gün önce beyin kanaması geçirdi. Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan 2 çocuk babası Yasa'nın 21 Ocak günü beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi, organlarını bağışlama kararı aldı.
Organ Nakli İl Koordinatörü Dr. Azem Ülkü, Bursa'daki organ nakil merkezleriyle temasa geçti. Bursa'dan gelen ekip, İrfan Yasa'nın iki böbreği ile karaciğerini aldı. İki böbrek ve karaciğer, nakil bekleyen hastalar için Bursa Acıbadem Hastanesi'ne götürüldü. Uzman Dr. Azem Ülkü, örnek davranışlarından dolayı acılı aileye teşekkür etti. Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Ufuk Tali de acılı aileye başsağlığı dileyerek, yaşama yeniden tutunacak hastalara acil şifalar dilediğini söyledi.
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