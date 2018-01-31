Emekli polis, Afrin'e gitmek için askerlik şubesine başvurdu

SAMSUN'un Vezirköprü ilçesinde yaşayan emekli polis Kemal Almercan, Afrin’e düzenlenen 'Zeytin Dalı Harekatı’na katılmak için askerlik şubesine dilekçe ile başvuruda bulundu.22 yıl bomba imha uzmanı olarak görev yaptığını söyleyen 67 yaşındaki Kemal Almercan, "Bu yaşta seni almazlar diyenlere sözüm şudur. Hz. İbrahim, ateşe atıldığında ağzında su taşıyan karıncaya senin taşıdığın sudan ne olacak diye sormuşlar. Karınca hiç olmazsa safımız belli olsun diye cevap vermiş. Benim de niyetim devletimizin ciddi bir mücadele verdiği bu günlerde safımızı netleştirmek. Devletimizin yanında yer alıyoruz. Vatan demek ana demek, geleceğimiz demek, istikbalimiz ve istiklalimiz demektir" diye konuştu.Kemal Almercan, polislik yaparken şehadete eremediğini belki bu vesileyle şehitlik mertebesine ulaşabileceğini söyledi. Orada mücadele edenleri silah arkadaşı olarak gördüğünü belirten emekli polis, "Bir nebze yardımım dokunabilirse ne mutlu bana" dedi.

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