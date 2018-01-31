mersin escort bayan bodrum escort bayan facebook beğeni hilesi
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı kapatıldı
Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı...
Terör örgütü mevzileri havadan bombalandı
Terör örgütü mevzileri havadan bombalandı
PKK/YPG TÜM KÖYLERE TÜNELLER KAZIP, HER GEÇENDEN VERGİ ALMIŞ
Hedefte Bafelyun tepesi var
Erdoğan: ÖSO, tıpkı Kurtuluş Savaşımızdaki Kuvâ-yi Milliye, güçleri gibi bir sivil oluşumdur
Erdoğan'dan ÖSO tanımı

Emekli polis, Afrin'e gitmek için askerlik şubesine başvurdu

SAMSUN'un Vezirköprü ilçesinde yaşayan emekli polis Kemal Almercan, Afrin’e düzenlenen 'Zeytin Dalı Harekatı’na katılmak için askerlik şubesine dilekçe ile başvuruda bulundu. 22 yıl bomba imha uzmanı olarak görev yaptığını söyleyen 67...

Emekli polis, Afrin'e gitmek için askerlik şubesine başvurdu
SAMSUN'un Vezirköprü ilçesinde yaşayan emekli polis Kemal Almercan, Afrin’e düzenlenen 'Zeytin Dalı Harekatı’na katılmak için askerlik şubesine dilekçe ile başvuruda bulundu.
22 yıl bomba imha uzmanı olarak görev yaptığını söyleyen 67 yaşındaki Kemal Almercan, "Bu yaşta seni almazlar diyenlere sözüm şudur. Hz. İbrahim, ateşe atıldığında ağzında su taşıyan karıncaya senin taşıdığın sudan ne olacak diye sormuşlar. Karınca hiç olmazsa safımız belli olsun diye cevap vermiş. Benim de niyetim devletimizin ciddi bir mücadele verdiği bu günlerde safımızı netleştirmek. Devletimizin yanında yer alıyoruz. Vatan demek ana demek, geleceğimiz demek, istikbalimiz ve istiklalimiz demektir" diye konuştu.
Kemal Almercan, polislik yaparken şehadete eremediğini belki bu vesileyle şehitlik mertebesine ulaşabileceğini söyledi. Orada mücadele edenleri silah arkadaşı olarak gördüğünü belirten emekli polis, "Bir nebze yardımım dokunabilirse ne mutlu bana" dedi.

FOTOĞRAFLI

 

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

Diyarbakır escort Diyarbakır escort bayan