Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Atak Helikopteri düştü 2 Şehit
Helikopter düştü 2 Şehit
aydınSes 'HER YER ENGEL' sayfasında gündeme getirmişti
aydınses uyarmıştı dinlemediler ÖLDÜ
Flash....!!!!! ABD'nin Katar Hava Üssü'de yüksek dereceli alarm...
ABD Hava Üssü'de yüksek dereceli...
Evinde boğazı kesilerek öldürüldü
Evinde boğazı kesilerek öldürüldü

Emekli olduğu icra müdürlüğünü soydu

Esat TAŞTEKİN/ERGANİ (Diyarbakır), ()- DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde, 2 yıl önce emekli olduğu icra müdürlüğündeki 70 milyon lira değerindeki çek ve senetleri çaldığı öne sürülen A.Ç. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Ergani...

Emekli olduğu icra müdürlüğünü soydu

Esat TAŞTEKİN/ERGANİ (Diyarbakır), ()- DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde, 2 yıl önce emekli olduğu icra müdürlüğündeki 70 milyon lira değerindeki çek ve senetleri çaldığı öne sürülen A.Ç. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Ergani Hükümet Konağı içerisinde bulunan icra müdürlüğünün soyulduğunun tespit edilmesi üzerine olay polis ekiplerine bildirildi. Hükümet Konağı'ndaki güvenlik kameralarını izleyen polis, icra müdürlüğünü soyan kişinin 2 yıl önce bu kurumdan emekli olan A.Ç., olduğunu belirledi. İcra Müdürlüğü'nde çalıştığı dönemlerde yaptırdığı yedek anahtarla soygunu gerçekleştiren A.Ç.'nin, müdürlükte bulunan 70 milyon lira değerindeki çek, senet ve mühürleri beraberinde götürdüğü güvenlik kamerasına yansıdı. Diyarbakır'dan görevlendirilen Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, güvenlik kamerasındaki görüntüleri izlemelerini ardından A.Ç'nin evine operasyon düzenledi. Operasyon esnasında evde olan A.Ç., gözaltına alınırken, icra müdürlüğünden aldığı evraklara polis el koydu.  A.Ç.'nin emniyetteki sorgu işlemi sürerken, soygunla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. 

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314