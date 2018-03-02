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Emekli öğretmenin 104’üncü yaş günü kutlandı

Sinan HARMANCI/MERZİFON (Amasya), () - AMASYA’nın Merzifon ilçesinde yaşayan emekli öğretmen Mükime Fıratoğlu, 104’üncü yaşını pasta keserek, kutladı. Rize’de, 1914 yılında dünyaya gelen Mükime Fıratoğlu, öğretmen okulunu bitirdikten...

Emekli öğretmenin 104’üncü yaş günü kutlandı

Sinan HARMANCI/MERZİFON (Amasya), () - AMASYA’nın Merzifon ilçesinde yaşayan emekli öğretmen Mükime Fıratoğlu, 104’üncü yaşını pasta keserek, kutladı.
Rize’de, 1914 yılında dünyaya gelen Mükime Fıratoğlu, öğretmen okulunu bitirdikten sonra Erzurum’da göreve başladı. Fıratoğlu, 13 yıl Erzurum, 1 yıl Ankara ve 22 yıl İstanbul’da çalıştıktan sonra 1971 yılında emekli oldu. Merzifon'a yerleşen 'eğitim çınarı' Fıratoğlu için 104’üncü yaş gününde doğum günü kutlaması yapıldı. Fıratoğlu'nun evinde düzenlenen kutlamaya Amasya Valisi Osman Varol’un eşi Funda Varol, Tugay Komutanı'nın eşi Afife Uğur, Amasya Üniversitesi Rektörü’nün eşi Kezban Orbay, İl Jandarma Komutanı’nın eşi Gülden Akşit, Merzifon Kaymakamı’nın eşi Ruşen Demirkale, Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanı’nın eşi Ayça Akgülay ve Merzifon Belediye Başkan Yardımcısı’nın eşi Asuman Atak katıldı. 
Funda Varol, “Öğretmenlerimiz sadece '24 Kasım Öğretmenler Günü'nde değil, her zaman hatırlanmalı ve unutulmamalı” dedi.
Emekli öğretmen Mükime Fıratoğlu ise ziyaret için Varol’a teşekkür etti. Funda Varol, daha sonra 104 yaşına giren Fıratoğlu ile birlikte doğum günü pastasını kesti.

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