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Emekli öğretmene hırsız şoku

KAYSERİ'nin Talas ilçesine bağlı Akçakaya Mahallesi’nde emekli öğretmen Murat Aydın'ın bağ evi, kimliği belirsiz kişiler tarafından soyuldu. Emekli sınıf öğretmeni olan ve uzun yıllar amatör futbol kulübü başkanlık ve antrenörlüğünü...

Emekli öğretmene hırsız şoku
KAYSERİ'nin Talas ilçesine bağlı Akçakaya Mahallesi’nde emekli öğretmen Murat Aydın'ın bağ evi, kimliği belirsiz kişiler tarafından soyuldu.
Emekli sınıf öğretmeni olan ve uzun yıllar amatör futbol kulübü başkanlık ve antrenörlüğünü yapan Murat Aydın’ın yaz aylarında kaldığı memleketindeki bağ evi soyuldu. Beyaz eşya, soba ve kızının çeyizlerini başta olmak üzere evde değerli hiçbir şey kalmadığını belirten Aydın, “ Yaz ayları kaldığım köydeki evimi kış aylarında da ara ara kontrol ediyordum. Emekli tazminatım ile birlikte yeni beyaz eşyalar almıştım. Mahalle sakinleri evimin kapısının açık olduğunu belirterek beni aradılar. Gelip baktığımda evde hiçbir şey kalmadığını gördüm. Hırsız ya da hırsızlar kamyonu dayayıp, evde ne varsa, makarnadan tutun beyaz eşyaya kadar her şeyi alıp götürmüş. Önce polise sonra da hastaneye gittim. Gören bilen varsa yardımcı olmalarını istiyorum” dedi.

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