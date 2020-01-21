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Emekli maaşıyla sokak hayvanlarını besliyor

GENEL 21.01.2020, 08:30
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Emekli maaşıyla sokak hayvanlarını besliyor
KÜTAHYA'da, Ömer Değirmen (76), emekli maaşının yarısını evindeki ve mahallesindeki sokak hayvanları için harcıyor. Maaşının yarısıyla aldığı mamaları evinin bahçesine koyan ve 10 kadar kediye evinde bakan Değirmen, "Sokak hayvanları benim evlatlarım, torunlarım gibi. Emekli maaşımın yarısıyla bizi, diğer yarısıyla da kedi ve köpekleri doyuruyorum" dedi.
Kütahya'nın Civli Mahallesi'nde oturan, 3 çocuk ve 4 torun sahibi Ömer Değirmen, 10 yıldır, aldığı emekli maaşının yarısıyla eşi Lütfiye Değirmen'le birlikte sokak hayvanlarını besliyor. Yaklaşık 10 kediye evlerinde bakan Değirmen çifti, emekli maaşıyla aldıkları mamaları da evlerinin çevresindeki sokak hayvanlarına dağıtıyor. Sokaktaki kedi ve köpekleri evlatları gibi sevdiği için emekli maaşının yarısını da onlara harcadığını söyleyen Ömer Değirmen, "Çocukluğumdan beri hayvanları severim, bakarım. Emekli maaşımı çektikten sonra kedi köpek maması alır, bankadan otobüs durağına kadar bütün gördüğüm hayvanları besler, mahalleye gelirim. Emekli maaşımın yarısıyla kendimiz, diğer yarısıyla da kedi ve köpekleri doyuruyorum. Sokak köpekleri benim geliş saatimi bilir ve durakta toplanıp beni beklerler. Bazı komşularımız bundan şikayetçi. Hatta bir gün belediye köpekleri toplayıp barınağa götürmüş. Eve geldiğimde göremeyince durumu öğrendim ve üzüntüden hastalandım. Oğlum gidip yeniden kimisini sahiplenerek alıp, geri getirdi" diye konuştu. 
'YEMEK SAATİNİ BİLİRLER, O SAATTE CAMDA BEKLERLER'
Değirmen, hasta olanları da veterinere götürdüğünü belirterek, "Evimin önünde her gün onları besliyorum. Yavruları oluyor, onlara ayrı özen gösteriyorum. Köpeklerden sonra bir sürü kedi var. Bunların 10 tanesi sürekli evimizde, 40’a yakın kedi var, diğerleri de mahallede dolaşıyor. Yemek zamanını öğrendiler o saatte gelir camda beklerler. Camdan kedi maması evin önün de köpek maması eksik olmaz. Oğullarım var onlarda etrafından topladıkları bayat etmek ve yemekleri toplar getirirler. Onları da veririm. Hasta olan olursa veterinere götürüyorum" dedi.
'5 TL İSTESEM BANA VERMEZ, HERŞEYİ HAYVANLARA HARCAR'
Eşiyle birlikte sokak hayvanlarına baktıkları için mutlu olduklarını ifade eden Lütfiye Değirmen, hayvanların özellikle kış aylarında yiyecek bulmakta zorlandığını söyledi. Eşinin aldığı emekli maaşının yarısını hayvanlara harcadığını kaydeden Değirmen, "Biz eve yıllar önce kedi aldık. Sonra doğurdu, dışarı bırakmaya kıyamadık. Ürerken, çoğalıp gittiler. Şikayetçi değiliz gelen her hayvana bakıyoruz. Bunlar benim torunlarım gibiler, onlarla evde oynarız eğleniriz. Eşim emekli maaşının yarını hayvanlara adadı. Ben 5 TL harçlık istesem vermez ama hayvanlar söz konusu olduğunda hiç düşünmez. Evdeki kedilerimizin hepsinin ismi vardır. Tek tek ilgileniriz onlarla. Hele kış günlerinde onların yemek bulması daha zor oluyor" diye konuştu.

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