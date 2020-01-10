Emekli Emniyet Müdürü Canca'ya son görev

ANTALYA'da dün yaşamını yitiren Türkiye Judo Federasyonu eski başkanlarından, eski Antalya İl Emniyet Müdürü Ali Natık Canca (72) için Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.

Antalya'da 1996 ile 2000 yılları arasında İl Emniyet Müdürlüğü görevini yürüten Natık Canca, geçen yıllarda kolon kanserini yenmişti. Emeklilik hayatını, eşi Nurdan Canca ile Döşemealtı'ndaki evinde sürdüren Natık Canca, bir süredir de akciğer kanseriyle mücadele ediyordu. Durumu ağırlaşınca 15 gün önce hastanenin yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Canca, dün sabaha karşı yaşamını yitirdi.

TEMELİNİ ATTIĞI EMNİYET BİNASINDA CENAZE TÖRENİ

Antalya'da emniyet müdürlüğü yaptığı dönemde vatandaşların sevgisini kazanan Canca için Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Projesini hazırlatıp, temelini attığı emniyet binasına cenaze aracında sirenler eşliğinde kortejle getirilen Canca'nın Türk bayrağına sarılı tabutu, polislerin omzunda taşındı. Törene Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Antalya Garnizon Komutanı Piyade Albay Tuncay Polat, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, Cumhuriyet Başsavcısı Halil Ünal, Bölge İdare Başsavcısı Rıza Can, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Mustafa Ünal, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, Kocaeli Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, eski Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, eski emniyet genel müdür vekili Cemil Serhatlı, Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz katıldı. Eşi Nurdan Canca, kızları Nilay ile Bahar, torunu Luka Canca Barrett ve yakınlarının üzgün olduğu gözlenen törende, Canca'nın mesai arkadaşı eski emniyet müdürleri ve çok sayıda polis de yer aldı. İl Emniyet Müdürü Ulucan, Canca'nın cenazesi başında dua okudu.

'SÖZLERİN YETERSİZ OLDUĞUNU BİLİYORUM'

Cenaze töreninde duaların ardından saygı duruşunda bulunup, Canca'nın özgeçmişi okundu. Törende konuşan İl Emniyet Müdürü Ulucan, Canca'nın uzun süredir elim hastalıkla mücadele ettiğini söyledi. Canca'nın babasının Atatürk'ün koruma müdürlüğünü yaptığını anlatan Ulucan, Canca'nın emniyet bünyesinde prensipli çalışmalarıyla önemli başarıları gerçekleştirip vatandaşların sevgisini kazandığını belirtti. Ulucan, "Acımız büyüktür. Değerli meslek büyüğümüzü kaybettik. Sözlerin yetersiz olduğunu biliyorum" diye konuştu.

GÜNTÜRK BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Türkiye Emekli Emniyet Müdürleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (TEMÜD-DER) İstanbul Şube Başkanı ve eski emniyet müdürü Nail Güntürk, 1963 yılında başladıkları okuldan 1969 yılında birlikte mezun olduklarını söyledi. Güntürk, Canca'nın ailesine ve emniyet mensuplarına başsağlığı diledi.

AĞAR: POLİS OĞLU POLİSTİR

Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, Canca'nın çocukluk arkadaşı olduğunu söyledi. Canca'nın babasının örnek aldıkları meslek büyüğü olduğunu belirten Ağar, "Çocukluk arkadaşım. Yıllar sonra birlikte çalıştık. Ailesiyle polis oğlu polistir. Kendisi judo federasyonunda hizmet etmiş kardeşimdir" dedi. Emniyet teşkilatında ilk buluşmalarının kendisinin Ankara İl Emniyet Müdürlüğü yaptığı dönemde gerçekleştiğini anlatan Ağar, Canca'nın çok esprili olduğundan bahsetti. Ağar, konuşmasını, Canca ile anılarını anlatarak tamamladı.

Konuşmaların ardından dua eşliğinde Canca'nın naaşı polislerin omzunda cenaze aracına taşınıp eskort eşliğinde müdürlük binasından Muratpaşa Camisi'ne götürüldü. Natık Canca’nın cenazesi, cenaze namazının ardından Döşemealtı İlçesi Yeşilbayır mezarlığında toprağa verilecek.

ALİ NATIK CANCA KİMDİR?

Türkiye Judo Federasyonu'nda 1979-1980 ve 1990-1997 yıllarında iki dönem başkanlık görevlerinde bulunan Canca, babası Nazım Canca (Atatürk'ün 1935-38 yıllarında koruma müdürlüğü görevi) gibi emniyet teşkilatında hizmetlerde bulundu. Ali Natık Canca, son olarak Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'nden emekli oldu. Judo Federasyon Başkanlığı dönemlerinde, Türk judosunun gelişmesi ve yaygınlaşması için özverili hizmetlerde bulunan Ali Natık Canca, Antalya'da 1996-2000 yılları arasında görev yaptı. Antalyaspor'da yöneticilik de yapan Natık Canca, teşkilat ve vatandaşlar tarafından sevilen bir müdür olarak biliniyordu.

EŞİ, İKİNCİ KADIN İL EMNİYET MÜDÜRÜ

Natık Canca'nın, o dönem Yalova Emniyet Müdürü olan eşi Nurdan Canca ise Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü yapan Naciye Ekmekçibaşı'ndan sonra Türkiye'nin ikinci kadın il emniyet müdürü unvanının sahibi.



