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Emekli Büyükelçiler Şehitler Tepesini ziyaret edecek

İSTANBUL,() İstanbul'da yerleşik, Türkiye Cumhuriyeti'nin emekli Büyükelçileri 27 Aralık Salı günü saat 15.00'de Dolmabahçe Camii'nin önünde buluşarak, Şehitler Tepesi'ni ziyaret edecek ve tüm şehitler için saygı duruşunda bulunacak. Meslek...

Emekli Büyükelçiler Şehitler Tepesini ziyaret edecek

İSTANBUL,() İstanbul'da yerleşik, Türkiye Cumhuriyeti'nin emekli Büyükelçileri 27 Aralık Salı günü saat 15.00'de Dolmabahçe Camii'nin önünde buluşarak, Şehitler Tepesi'ni ziyaret edecek ve tüm şehitler için saygı duruşunda bulunacak.

Meslek yaşamları boyunca terörle mücadele etmiş ve teröre en fazla şehit vermiş Dışişleri Bakanlığı gibi sivil bir kurumun eski mensupları olarak terör hususunda özel bir hassasiyet duyan Büyükelçiler, teröre kurban verilen tüm şehitleri anarken, yaralılara acil şifalar dileyecekler.

Aralarında Volkan Vural, Güner Öztek, Hakkı Akil, Ender Arat, Celalettin Kart, Uğur Arıner, Osman Ulukan, Ali Yakıtal, Tahsin Burcuoğlu gibi Büyükelçilerin yer aldığı grup, şehit ve gazilerin aileleri ile dayanışma içinde bulunulmasının önemine işaret edecekler.

 

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