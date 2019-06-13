HİZMET-İŞ Sendikası'nın, Bolu Belediyesi'nde yaşanan işten çıkarmaları protesto etmek amacıyla düzenlediği 'Emek ve Adalet Yürüyüşü', üçüncü gününde devam ediyor. Yaklaşık 250 kişilik grubun yürüyüşü, Bolu'nun Yeniçağa ilçesinden Gerede'ye doğru sürüyor.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, adaylığı döneminde, 19 Aralık'ta noterde imza atarak, o güne kadar belediyede çalışan hiçbir işçiyi işten çıkarmayacağı sözünü verdi. 19 Aralık'tan sonra taşeron olarak istihdam edilen 127 işçiden 97'sinin görevlerine, 22 Nisan'da son verildi. İşten çıkarılan işçiler, 51 gün önce, Bolu Belediye binası önünde oturma eylemi başlattı. İşçilerin 49 gün boyunca devam eden eylemlerinin ardından önceki gün Ankara'daki CHP Genel Merkezi'ne yürüyüş başladı.

YÜRÜYÜŞ 3'ÜNCÜ GÜNÜNDE

Hak-İş Konfederasyonu'na bağlı Hizmet-İş Sendikası tarafından gerçekleştirilen yürüyüş 3'üncü gününde de sürdü. İstanbul'dan gelen sendika üyelerinin de katılımı ile 250 kişilik grup, Yeniçağa ve Gerede istikametine doğru sloganlar atarak yürüyüşe devam etti.



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