Emek örgütlerinden, Bakan Soylu'ya tepki

İZMİR Emek ve Demokrasi Güçleri, 24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerine dair açıklama yaptı. Açıklamayı yapan Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Yöneticisi Çoşkun Üsterci, seçimlerin eşit koşullarda yapılmadığını ileri sürerek, 24 Haziran seçimlerinin meşru olmadığını söyledi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu da eleştiren Üsterci, Soylu için 'Mızıkçı çocuk' benzetmesi yaptı.Alsancak'ta bulunan Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde toplanan yaklaşık 50 kişilik grup, ellerinde 'Memleket susmayacak', 'Saray değil halk kazanacak' yazılı dövizler taşıdı. İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri adına açıklama yapan THİV Yöneticisi Çoşkun Üsterci, seçim galibi olarak görülen AK Parti ile MHP ittifakının; halklara, farklı inançlara, kadınlara, emekçilere ve ezilenlere düşman politikalarının rahatlıkla uygulayabileceğini düşündüğünü söyledi. Üsterci gurup adına yaptığı basın açıklamasında, "Ne derlerse desinler, karşı karşıya kaldıkları siyasal, ekonomik ve sosyal kriz nedeniyle Türkiye'yi sürükledikleri bu baskın ve panik haldeki seçimin galibi AKP ve MHP ittifakı değildir. Mecliste yasama işlevini tek başına yerine getirecek çoğunluğu yakalayamayan AKP iktidarı, seçimin kesinlikle kazananı değildir. AKP'nin seçimdeki birinci önceliği olan HDP'nin baraj altında bırakılması hedefi gerçekleşmemiştir. Önümüzdeki süreçte ise biz emek ve demokrasi güçlerinin ortak, tarihsel sorumluluğu demokrasi, barış, adalet, eşitlik ve özgürlük mücadelesini büyütmektir. Cumhuriyeti demokratikleştirmek, faşizme karşı mücadeleyi yükseltmek görevini karamsarlığa kapılmadan, büyük bir kararlılıkla yerine getireceğiz. Çünkü kendimize, parçası olduğumuz demokratik toplumsal muhalefetin gücüne güveniyoruz. İnatla direneceğiz ve mutlaka kazanacağız" dedi.BAKAN SOYLU'YA TEPKİCoşkun Üsterci, açıklamasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun son günlerde yaptığı açıklamalara da dikkat çekti. Üsterci, "Seçim sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sağa sola savurduğu tehditler ve geliştirdiği nefret içerikli söylemler bir yandan bu kirli ittifakın nasıl bir siyasal rejim kurmak istediğinin ipuçlarını verirken, diğer yandan oyunda istediğini elde edememiş mızıkçı bir çocuğun hezeyanlarından başka bir şey değildir" diye konuştu. Seçimlerin geride kaldığını belirten Üsterci, oyları gasp edenlerin seçimleri kazanamadığını, kendilerinin de seçimlerde kaybetmediğini ifade etti. Grup açıklamanın ardından olaysız dağıldı.

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