Emeğin başkenti Zonguldak'ta 1 Mayıs coşkuyla kutlandı

ZONGULDAK'ta, '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü' coşkuyla kutlandı.

Emeğin başkenti olarak bilinen Zonguldak’ta, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü nedeniyle İstasyon Caddesi'ne toplanan gruplar, polisin geniş güvenlik önlemleri altında üzerleri aranarak korteje alındı. Yürüyüşe CHP Zonguldak Milletvekilleri Ünal Demirtaş, Deniz Yavuzyılmaz, Genel Maden İşçileri Sendikası(GMİS) Genel Başkanı Ahmet Demirci, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı. Yaklaşık 3 bin kişi, sloganlar atarak Madenci Anıtı'na yürüdü. Türkiye Taşkömürü Kurumu ve özel maden ocaklarında çalışan madenciler, aileleriyle yürüyüşe katıldı. 'Maden işçisi yalnız değildir', 'Maden işçisi, demokrasi bekçisi', ‘Kıdem tazminatıma dokunma’ sloganlarıyla Madenci Anıtı'na gelen kalabalık, davul zurna eşliğinde halaylar çekerek 1 Mayıs'ı kutladı.

GMİS'TEN KIDEM TAZMİNATI UYARISI

GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, emeğin kenti Zonguldak’tan Türkiye’nin ve dünyanın birçok yerinde meydanlarda olan işçileri selamladıklarını söyledi. İşçiler ve emekçiler olarak hak, hukuk, adalet ve demokrasi mücadelesi için meydanlarda olduklarını ifade eden Yeşil, şöyle konuştu:

"Kıdem tazminatına dokunulduğu an üst örgütümüz Türk-İş’in kararına uyacağımızın ve cevabımızın ‘grev’ olacağını bir kez daha buradan ilan ediyoruz. Kıdem tazminatı, örgütlü örgütsüz herkesin hakkıdır ve alamayanlar için mevcut yasada yapılacak küçük bir değişiklik yeterlidir. Bunun için fon kurmak gibi başka hesaplar içine girilmemelidir. Bireysel emekliliği zorunlu hale getirmek istiyorlar. Zorla tasarruf olmaz. Asgari ücretle çalışanın tasarrufu mu olur? İmkanı olan zaten tasarrufunu yapıyor. Bu tasarruf değil, zorunlu vergi getirmektir. Biz zorla maaşlarımızdan kesinti yapılmasını istemiyoruz. Krizin çözümü kıdem tazminatı fonu, zorunlu bireysel emeklilik ve yeni vergiler dayatmak değildir. Krizin çözümü üretmek, üretim ekonomisini savunmak, yerli kaynaklarımızı değerlendirmektir."

SAADET PARTİSİ'NDEN AYETLİ PANKART

Saadet Partisi Zonguldak İl Başkanlığı, geçen yılki kutlamaların ardından bu yılki 1 Mayıs kutlamalarına da katıldı. Saadet Partisi üyeleri kortejde açtığı Şu’ara Süresi’nden ‘İnsanların hakkı olan şeyleri kısmayın, yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın’ yazan ayetli pankartı dikkat çekti. Saadet Partililer alana girerken büyük alkış aldı. Kutlamalar, İlkay Akkaya konserinin ardından sona erdi.



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