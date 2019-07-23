Elmalı Mağarası'nı tanıtmak için zorlu tırmanış

Salih TEKİN / İSPİR (Erzurum), () - ERZURUM'un İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, Elmalı Mahallesi'ndeki mağarayı tanıtmak için zorlu bir tırmanış gerçekleştirdi. Bugüne kadar yaklaşık 400 metrelik bölümüne ulaşılabilen mağarayı gezen Başkan Coşkun, hedeflerinin mağarayı dünya turizmine kazandırmak olduğunu söyledi.

İspir'in yöresel yemeklerini tanıtmak için geçtiğimiz günlerde mutfağa giren MHP'li Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, Elmalı Mahallesi'ndeki mağarayı turizme kazandırmak için harekete geçti. İlçeye 17 kilometre mesafedeki Elmalı Mahallesi'ne giden Başkan Coşkun, daha sonra mağaraya ulaşabilmek için yaklaşık bir saat dağ tırmanışı gerçekleştirdi. Dik yamaçları elindeki sopa yardımıyla aşan Başkan Coşkun, yorucu bir yolculuğun ardından mağaranın girişine ulaştı. Bugüne kadar ancak 400 metrelik bölümüne ulaşılabilen mağarayı gezerek hayranlığını dile getiren Başkan Coşkun, yanındaki görevlilerden bilgi aldı.

Elmalı Mağarası'nı sadece Türkiye değil dünyaya tanıtmayı hedeflediklerini söyleyen Başkan Ahmet Coşkun, içeride 5-6 adet göl bulunduğunu belirtti. Mağarada 1 kilometre kadar ileri gidenler olduğunu anlatan Başkan Coşkun, “Biz farklı bir bakış açısıyla mağarayı gezdik. Tamamını gezme şansımız güvenlik açısından mümkün değil. Şu ana kadar mevcut mağaranın belki de 20'de birine ulaşılmış. Burada bir mağara silsilesi var. Arka yamaçlarda 2-3 mağara daha bulunuyor. Bir yerden başlamak gerekiyordu. Bizim hedefimiz yerelde idareci olarak kendi imkanlarımızla bu mağaranın Tüm Türkiye'ye, dünyaya açılması noktasında, katma değere dönüşmesi adına üzerimize düşeni yapmak" diye konuştu.

Bölgeyle ilgili yapacakları çalışmayı raporlandırarark Kültür ve Turizm Bakanlığına da sunacaklarını ifade eden Coşkun, mutlu insanlar ve mutlu bir İspir için çalışmalarının devam edeceğini kaydetti.

ELMALI MAĞARASI

Elmalı Mağarası, ülkemizin henüz tam olarak incelenmemiş mağaralarından biridir. Şu ana kadar mağaranın aydınlık ve yarı aydınlık bölümlerine dair bazı gözlemler yapılmıştır. Ulaşılan son noktadan ileriye doğru alçalarak devam eden mağaranın sadece girişten itibaren yaklaşık 400 metrelik bölümüne ulaşılmıştır. Bu mağara, 5 bin kişiyi rahatça barındırabilecek genişliktedir. Mağaranın diğer bölümlerine donanım yetersizliği, çökme tehlikesi, yarasa yoğunluğu, zifiri karanlık, zeminin kaygan oluşu gibi nedenler ve olası tehlikeler yüzünden girilememiştir. Süreç içinde yeni teçhizat ve donanımlı bir ekiple mağaranın girilemeyen bölümlerine de ulaşılması hedeflenmektedir. Mağaranın içerisi serin ve rutubetlidir. Tavanlarından sızmakta olan sular, salon ve koridorları tamamen karakteristik sarkıt ve dikitlerle doldurmuştur. Dikitlerin çoğu 0.6x4 m ebadındadır. Mağaraya girişte sağ tarafta 4x6 m ebadında ve 3 m derinliğinde, tabii bir havuz da mevcuttur. Havuzdan sağ tarafa gidildiğinde 15-25 m boyunda, 7 m yüksekliğinde büyük galeride 1,5 m yüksekliğindeki sıra dikitlerde yoğunlaşarak yüzeyleşmiş 8-10 m boyunda taş masalar ile içerisindeki sarkıt, dikit ve yatıklar orijinallikleri ile çok güzel bir manzara vermektedir.

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