Elmalı'da selin yaraları sarılıyor (2)

30 SANTİMİ BULAN SU YÜZÜNDEN ÜRETİCİLER MAĞDUR

Antalya'nın Elmalı ilçesinde, dün akşam saatlerinde sağanak sonrası meydana gelen selin ardından bölgede başlatılan hasar tespit çalışmaları sürdürülüyor. İlçenin güneybatısında yer alan Salur, Yapraklı, Eskihisar ve Yılmazlı mahallelerindeki toplam 450 dönümlük sera, sular altında kalırken, selin getirdiği ağaç dalları, taş ve kayalar hasara yol açtı. Bölgede sera ve ekili alanlarda zarar meydana gelirken, 12 ev ile mahalle mezarlığında da hasar oluştu. Domates ve biber seraları ile elma, armut ve şeftali bahçelerinde suyun 30 santimetreye kadar yükselmesi nedeniyle üreticiler mağdur oldu.

'BİR ANDA SU BASTI'

Domates serasında çalışırken, sel sularını fark eden Ali Can, "Yağmur sonrası büyük gürültü oluştu. Bir anda serayı su bastı. Ürünlerim büyük zarar gördü. Sel sularını engellemeye çalıştım ancak su basmasını önleyemeyince eve döndüm. Oğlumu yeni evlendirdim. Borcum var. Devletin bize yardım etmesini istiyoruz. Seramdaki domates, biberim zarar gördü" dedi.

'1 YILLIK EVLİYİZ, BORCUMUZ VAR'

Salur Mahallesi'nde oturan, 1 yıllık evli Zeynep- Alim Dikici çifti ise serada çalışırken, yağmurun aniden hızlandığını ve serayı su bastığını anlattı. Komşularının telefonla haber vermesi üzerine evlerini su bastığını öğrendiklerini belirten Alim Dikici, "Her şey çok hızlı oldu. Serada önlem almaya çalışırken, evimizi su bastığını öğrendik. Eşim ile evimize geldiğimizde, suların eve girdiğini, 40 santimetre yüksekliğe ulaştığını gördük. Çok üzgünüz. 1 yıl önce evlendik. Koltuğum, halım, bütün eşyalarım çamur oldu. Hem seralarımızdaki ürünlerimiz zarar gördü hem de evimiz. Borcumuz var, nasıl ödeyeceğimizi bilmiyoruz" diye konuştu.

Zeynep Dikici ise ev eşyalarının zarar görmesi nedeniyle büyük üzüntü yaşadığını ve temizlik yaparak eskisi gibi evini kullanmak istediğini belirtti.

BAKAN AÇIKLADI, O BORÇLAR ERTELENECEK

Öte yandan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, Elmalı'daki sel felaketinden etkilenenlerin borçlarının erteleneceğini duyurdu. Bakan Pakdemirli, "Antalya'mızın Elmalı ilçesinde aşırı yağıştan kaynaklı selden etkilenen vatandaşlarımıza büyük geçmiş olsun. Afetten zarar gören üreticilerimizin düşük faizli kredi borçları, ilçe müdürlüğümüze müracaatları halinde ertelenecektir" dedi.

Tolga YILDIRIM-Aslı DURAN/ELMALI (Antalya), ()

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