Elmalı Belediye Başkanı Öztekin: 2 metre çamura battık

Mehmet AKIN/ELMALI(Antalya), () - ANTALYA'nın Elmalı ilçesinde 24 saat arayla yaşanan ikinci selde 14 ev ve 3 ahır zarar gördü. Elmalı Belediye Başkanı Ak Partili Ümit Öztekin, 3 ayda yağması gereken yağışın 45 dakikada yağdığını belirterek, "Dağdan taş ve rüsubat geldi. 2 metre çamura battık" dedi.

Elmalı'da pazartesi günü saat 17.00'de başlayan ve yaklaşık bir saat etkili olan yağmur sonrası oluşan sel nedeniyle tarım bölgesi olan Salur, Eskihisar, Yapraklı ve Yılmazlı mahallelerinde büyük çapta hasar meydana geldi. Yaklaşık 450 dönüm ekili alana zarar veren selin izleri temizlenmeye çalışırken, bu kez dün saat 19.00'da hayvancılık yapılan Karaköy Mahallesi'nde şiddetli yağış etkili oldu. 45 dakika süren yağış yamaçtan sürüklediği çamur, taş ve ağaç dallarını mahalle meydanına taşıdı. Sel nedeniyle 4 ev ve 3 ahır tamamen kullanılmaz hale gelirken, 10 evde ise kısmi hasar oluştu. Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Elmalı Belediyesi ekipleri bölgedeki çamuru temizlemek için çalışma başlattı.

3 AYDA YAĞMASI GEREKEN YAĞIŞ 45 DAKİKADA DÜŞTÜ

Elmalı Belediye Başkanı Ümit Öztekin, bölgede 3 ayda yağması gereken yağışın 45 dakikada düştüğünü söyledi. Elmalı'da 24 saat arayla 2 doğal afet yaşadıklarını kaydeden Başkan Öztekin, "Pazartesi yaşadığımız felaketin ardından dün saat 19.00'da Karaköy Mahallesi'nde yağış başladı. 45 dakika sürdü. Meteoroloji Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre metrekareye 40 kilogram yağış düştü" dedi.

2 METRE ÇAMUR VAR

Yağışın yamaçtan toprak, taş ve ağaç dallarını sürükleyerek mahalle meydanına taşıdığını vurgulayan Ümit Öztekin, "Karaköy Mahalle meydanında çamur var. 2 metre çamura battık. Sel sularıyla bütün rüsubat meydanda toplanmış durumda. Ekiplerimiz temizleme çalışmalarına başladı. En az 10 gün sürecektir. Binlerce kamyon çamur var. Mahalleye gelen yollar kapanmış durumda. Altyapı tamamen yok oldu" diye konuştu. Başkan Öztekin, sel nedeniyle şu ana kadar 22 küçükbaş hayvanın telef olduğunu belirlediklerini, ancak bu sayının daha da artabileceğini ifade etti. Öztekin, evleri zarar gören vatandaşların ise komşularında kaldığını, çadır yardımını kabul etmediklerini ifade etti.

BÜYÜKŞEHİR'DEN EŞYA YARDIMI

Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Birol Ekici, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ayşe Üstündağ, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı İnanç Argun, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı İlyas Çopur, Başkan Danışmanı İsa Akdemir ve belediyenin ilgili birimleri Elmalı'da yaşanan selden zarar gören Salur ve Yılmazlı'da incelemelerde bulundu. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler vatandaşlara yardımcı olurken, selden hasar ve zarar gören evlerde inceleme yapıldı. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı sel sonrası çamur içerisinde kalan ve eşyaları kullanılamaz hale gelen vatandaşlara beyaz eşya ve ev eşyası ile ayni yardımda bulundu.

BÖLGEDE İLAÇLAMA YAPILDI

Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü'nden 15 kişilik ekip de sel sonrası bölgede oluşabilecek hastalıklar ile sivrisinek ve fareye karşı ilaçlama yaptı. Fen İşleri ekipleri de Salur'da sel nedeniyle zarar gören yolların onarım işlerine yardımcı oldu. Belediye ekipleri dün akşam oluşan selden zarar gören Karaköy Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.

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