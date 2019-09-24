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Elma ağacı eylülde çiçek açtı
YOZGAT'ın Sorgun ilçesi Araplı beldesinde elma ağacı, eylül ayında çiçek açtı. Sorgun'da ilçe merkezinin yakınındaki arazide bulunan ve yazın meyve veren elma ağacı, sonbaharda yeniden filizlenip çiçek açtı. Dallardaki çiçekleri...
GENEL 24.09.2019, 15:48
YOZGAT'ın Sorgun ilçesi Araplı beldesinde elma ağacı, eylül ayında çiçek açtı.
Sorgun'da ilçe merkezinin yakınındaki arazide bulunan ve yazın meyve veren elma ağacı, sonbaharda yeniden filizlenip çiçek açtı. Dallardaki çiçekleri fark eden belde sakinlerinden Mustafa Bükücü (57), gördüğü manzara karşısında şaşırdı. Hayvancılık yaparak geçimini sağlayan Bükücü, "Havaların sıcak gitmesinden dolayı bu mevsimde ilk kez elma ağacının çiçek açtığını gördüm. Hayvanlarımı otlatırken gördüm. Mevsimlerin, iklimlerin değişiminden oluyor. Normalde ilkbaharda çiçek açması lazım; ama çiçek açmaması gereken ağaç çiçek açmış" dedi.
Sorgun'da ilçe merkezinin yakınındaki arazide bulunan ve yazın meyve veren elma ağacı, sonbaharda yeniden filizlenip çiçek açtı. Dallardaki çiçekleri fark eden belde sakinlerinden Mustafa Bükücü (57), gördüğü manzara karşısında şaşırdı. Hayvancılık yaparak geçimini sağlayan Bükücü, "Havaların sıcak gitmesinden dolayı bu mevsimde ilk kez elma ağacının çiçek açtığını gördüm. Hayvanlarımı otlatırken gördüm. Mevsimlerin, iklimlerin değişiminden oluyor. Normalde ilkbaharda çiçek açması lazım; ama çiçek açmaması gereken ağaç çiçek açmış" dedi.
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