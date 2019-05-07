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Eliaçık'ın da aralarında yer aldığı 8 kişi serbest bırakıldı

İstanbul  - BEYOĞLU'nda gözaltına alınan İlahiyatçı yazar İhsan Eliaçık'ın da aralarında bulunduğu 8 kişi serbest bırakıldı. Galataray Meydanı'nda Antikapitalist Müslümanlar'ın düzenlediği yeryüzü sofrasına polis izin vermedi....

Eliaçık'ın da aralarında yer aldığı 8 kişi serbest bırakıldı


İstanbul  - BEYOĞLU'nda gözaltına alınan İlahiyatçı yazar İhsan Eliaçık'ın da aralarında bulunduğu 8 kişi serbest bırakıldı.
Galataray Meydanı'nda Antikapitalist Müslümanlar'ın düzenlediği yeryüzü sofrasına polis izin vermedi. Gruptakiler ısrar edince polis müdahale etti.  Eliaçık'ın aralarından bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 8 kişi, Vatan Caddesi'nde bulunan Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Gözaltı alınan 4'ü kadın 8 kişi daha sonra serbest bırakıldı.

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