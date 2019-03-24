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Eleşkirt'te taşımalı eğitime kar engeli

AĞRI'nın Eleşkirt ilçesinde yoğun kar yağışı, kuvvetli buzlanma ve don beklentisi nedeniyle taşımalı eğitim verilen okulların yarın (pazartesi) tatil edildiği bildirildi. Eleşkirt Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "İlçemiz...

Eleşkirt'te taşımalı eğitime kar engeli
AĞRI'nın Eleşkirt ilçesinde yoğun kar yağışı, kuvvetli buzlanma ve don beklentisi nedeniyle taşımalı eğitim verilen okulların yarın (pazartesi) tatil edildiği bildirildi.
Eleşkirt Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "İlçemiz merkez ve köylerinde görülen yoğun kar yağışı ve Meteoroloji verilerine göre gece saatlerinde kuvvetli buzlanma ve don beklenmesi nedeniyle, Özel İdare ekiplerimizin yoğun çalışmalarına rağmen sabah saatlerine kadar yolların açılamayacağı öngörülmüş; taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitime 25 Mart 2019 günü 1 gün ara verilmiştir" denildi.
Kaymakamlık, ilçe merkezi ve diğer okullar için hava durumu ve yapılacak çalışmalardan alınacak sonuçlara göre ilerleyen saatlerde karar verileceğini belirtti.

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