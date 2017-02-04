Elektronik kelepçe semineri yorgunluğunu çiftetelli ile çıkardılar

ADALET Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile Avrupa Birliği arasında düzenlenen, 'Elektronik İzleme Sistemine Geçişte Denetimli Serbestlik Hizmetlerinin Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Avrupa Birliği Eşleştirme Projesi' kapsamında, Bursa'ya gelen Proje Yerleşik Eşleştirme Danışmanı Jos Ter Voert ile Londra Denetimli Serbestlik Bölge Müdürü Robert Clarke gündüz seminer verdi, akşam da Hakim Evi'nde verilen yemekte çiftetelli oynayıp halay çekti.

Bursa Adliye Sarayı'nda yapılan ve 3gün süren konferansa Proje Yerleşik Eşleştirme Danışmanı Jos Ter Voert ile Londra Denetimli Serbestlik Bölge Müdürü Robert Clarke katıldı. Konferansı, Bursa Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ali Öksüz, Denetimli Serbestlik Müdürü Fatih Sancak, akademisyenler, denetimli serbestlik müdürlüğü ve ceza infaz kurumu idarecileri ile çalışanlarıda ilgiyle izledi.

Konferansta konuşan Bursa Denetimli Serbestlik Müdürü Fatih Sancak, Türkiye'deki mevcut elektronik izleme sistemi ve denetimli serbestlik sistemlerini anlattı. Sancak, Türkiye'de ülkemizde son 12 yılda 997 bin 788 kararın infazının, denetimli serbestlik müdürlüklerince yerine getirildiğini söyledi.

İngiliz olan Londra Denetimli Serbestlik Bölge Müdürü Robert Clarke'nin, Avrupa Konseyin'in, elektronik izleme sistemi hakkındaki tavsiye kararlarını anlattığı konferansta söz alan Hollandalı Proje Yerleşik Eşleştirme Danışmanı Jos Ter Voert, "Türkiye'de hükümlülere karşı, denetimli serbestlik uygulamaları üst düzeyde. Elektronik kelepçe uygulamasının artması halinde cezaevlerinde hükümlü sayısnda büyük oranda azalma olacaktır" dedi

CEZAEVLERİNDE KADIN VE ÇOCUKLAR FAZLA

Konuşmasında, Türkiye'deki cezaevlerinde kadın ve çocukların çok fazla olduğuna dikkati çeken Jos ter Voert, "Cezaevindeki yoğunluk ancak, elektronik kelepçe uygulamasının yaygınlaşması ile azalabilir. Bu sistem ile iki hedefimiz bulunuyor. Bunlardan biri suç işleme oranlarının azalması. Diğeri ise elektronik kelepçe uygulamasının Avrupa Birliği standartlarına getirilmesi" diye konuştu.

AKŞAM ÇİFTTELLİ OYNADILAR

Toplantıya katılan Jos Ter Voert ile Robert Clarke akşam da Bursa Hakim Evi'nde verilen yemeğe katıldı. Hollandalı ve İngiliz konuklar yemek sırasında canlı müzik eşliğinde Cumhuriyet Savcısı Özgür Katip Kaya ve diğer davetliler ile birlikte piste çıkıp çifttelli oynadı, halay çekti. Cumhuriyet Savcısı Özgür Katip Kaya tarafından kendilerine verilen yöresel kıyafetleri kabul eden Jos Ter Voert ile Robert Clarke, "Bursa çok güzel bir şehir. İlk kez geliyoruz. Misafirperverlik harika. Yemeklere hayran kaldık. En fazla çifttelli oynayıp halay çekerken eğlendik" dedi.



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