Elektromobil 'Ayvaz' yarışlara hazır

Murat KÜÇÜK/BOLU, () - BOLU Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nca (TÜBİTAK) düzenlenecek 'Alternatif Enerjili Araç Yarışları' için ürettiği elektromobil 'Ayvaz', yarışa hazır hale getirildi.

BAİBÜ Elektrik, Elektronik ve Makine Mühendisliği Bölümü öğrencileri, TÜBİTAK tarafından 6 Ağustos günü Kocaeli'de düzenlenecek 'Alternatif Enerjili Araç Yarışları'na katılmaya karar verdi. Öğrenciler, nisan ayında hocalarının da desteğiyle yüzde 100 yerli imkanlarla üretilecek elektrikli otomobil için üniversitenin teknoloji geliştirme merkezinde çalışmalara başladı. Bazı öğrenciler, mezun olmalarına rağmen başladıkları projede yer almayı sürdürdü. Yaz tatili olmasına rağmen memleketlerine gitmeyerek, gece- gündüz çalışan mühendis adayları, yerli imkanlarla üretimine başladıkları elektrikli el yapımı aracı tamamladı. BAİBÜ'nün ilk kez yer alacağı yarışmada sergilenecek araca, Köroğlu Destanı'ndan esinlenilerek, halk kahramanı Köroğlu’nun sırdaşı ve dostu olan 'Ayvaz' adı verildi. Yaklaşık 400 kilogram ağırlığındaki elektrikli araç, saatte 90 kilometre hıza ulaşabiliyor.

TEST SÜRÜŞÜ YAPILDI

Makine ve elektrik- elektronik mühendisliği bölümlerinden 25 öğrencinin ürettiği 'Ayvaz'ın tanıtımı ve test sürüşü gerçekleştirildi. Tanıtıma, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erol Ayaz, Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı ve proje danışmanı Doç. Dr. Ömer Özyurt ile öğrenciler katıldı. 'Ayvaz' ile TÜBİTAK tarafından 6 Ağustos'ta, Kocaeli Körfez pistinde gerçekleştirilecek 'Alternatif Enerjili Araç Yarışları'nda 'elektromobil' kategorisinde BAİBÜ temsil edilecek.

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