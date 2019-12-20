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Elektrikli sobadan çıkan yangında ev yandı
KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde, bir binanın üçüncü katındaki daire, elektrikli sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında küle döndü. Özyurt Mahallesi'nde Süleyman Karasu'ya ait binanın üçüncü katında saat 02.30 sıralarında yangın...
GENEL 20.12.2019, 15:12
KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde, bir binanın üçüncü katındaki daire, elektrikli sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında küle döndü.
Özyurt Mahallesi'nde Süleyman Karasu'ya ait binanın üçüncü katında saat 02.30 sıralarında yangın çıktı. Elektrikli sobadan çıktığı belirlenen yangında, alevler kısa sürede büyüdü. Alevleri fark eden Süleyman Karasu, ailesi ile birlikte diğer katlarda oturan komşularını da uyararak binayı tahliye etti. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, su sıkarak 1,5 saatlik çaba sonucu alevleri sönürdü. Yangında can kaybı yaşanmazken, binanın üçüncü katı tamamen kullanılamaz hale geldi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.
Özyurt Mahallesi'nde Süleyman Karasu'ya ait binanın üçüncü katında saat 02.30 sıralarında yangın çıktı. Elektrikli sobadan çıktığı belirlenen yangında, alevler kısa sürede büyüdü. Alevleri fark eden Süleyman Karasu, ailesi ile birlikte diğer katlarda oturan komşularını da uyararak binayı tahliye etti. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, su sıkarak 1,5 saatlik çaba sonucu alevleri sönürdü. Yangında can kaybı yaşanmazken, binanın üçüncü katı tamamen kullanılamaz hale geldi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.
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