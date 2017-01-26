Elektrik trafosundaki yangın korkuttu

MANİSA'nın Turgutlu İlçesi'nde, kaldırımda bulunan elektrik trafosunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Vatandaşlar, bir yılda 3'üncü kez aynı trafoda yangın çıktığını, dilekçe vermelerine karşın önlem alınmadığını söyleyerek tepki gösterdi.Yıldırım Mahallesi Mercan Sokak üzerinde, kaldırımda bulunan trafoda dün saat 19.30'da yangın başladı. Sokak duman altında kalırken, olay yerine gelen Gediz A.Ş. görevlisi elektrik akımını kesti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise yangını söndürdü. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı. Vatandaşlar, aynı trafoda 1 yıl içinde 3'üncü kez yangın çıktığını söyleyerek tepki gösterdi. Yıldırım Mahalle Muhtarı Ümit Başkurt, "Bu kaçıncı yangın. Bir yılda 3 kez yandı bu trafo. Her yere dilekçe verdik. Kimse ilgilenmedi. Bu mahalle mağdur" dedi.FOTOĞRAF