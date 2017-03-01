Elektrik teline takılan kaya kartalı tedavi edildi

Suat DENİZ/IĞDIR, () - IĞDIR'da elektrik teline takılarak kanadından yaralanan kaya kartalı, tedavi edildikten sonra tekrar doğaya bırakıldı.
Tuzluca İlçesi Akoluk Köyünde yaşayan Muharrem Tokur, elektrik teline takılarak yaralanan kaya kartalını görünce Orman ve Su İşleri İl Müdürlüğü'ne haber verdi. Köye giden veteriner hekimler, sağ kanadınan yaralanan kaya kartalını koruma altına aldı. Kaya kartalı, yaraları veteriner hekim tarafından temizlenerek doğal ortamına bırakıldı.
Orman ve Su İşleri Şube Müdürü Mete Türkoğlu, kaya kartalının atmacagiller familyasından olduğunu söyledi. Kartalın tedavi edildiğini belirten Türkoğlu, vatandaşların yaralı hayvanlara karşı duyarlı olmasını istedi.
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