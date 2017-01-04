Aras Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü Fikret Akbaş, elektrik sayaçlarını okumak için kırsal alana giden görevlilerin köpekli saldırıya uğradıklarını bildirdi. Bazı yerlerde elektrik sayacının dışardaki yanına zincirle köpek bile bağlandığına işaret eden Fikret Akbaş, bu tür olayların Erzurum, Kars, Iğdır, Ardahan ve Bayburt'ta meydana geldiğini belirtti. Çoban köpeklerinin sayaç okuma görevlilerinden birini ısırdığını aktaran Akbaş, "Vatandaşlardan duyarlılık bekliyoruz" dedi.
Elektrik sayaçlarını okumaya gidenlere köpekli karşılama
Aras Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü Fikret Akbaş, elektrik sayaçlarını okumak için kırsal alana giden görevlilerin köpekli saldırıya uğradıklarını bildirdi.
04 Ocak 2017 Çarşamba 09:52
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