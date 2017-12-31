Elektrik kesintilerine vantilatörlü çözüm arayışı

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde bazı kişiler, elektriklerin sık sık kesilmesi sorununa, aşırı ısınan sokak panolarının önüne vantilatör bağlayarak kendilerince çözüm bulmaya çalışıyor. DEDAŞ Genel Müdürü Murat Karagüzel, bu uygulamanın kabuledilemez olduğunu, bunun hem tehlikeli hem de suç olduğunu, çözümün pano ve trafo yükünü azaltmak için kaçak elektrik kullanımından vazgeçmek olduğunu söyledi.

Bismil ilçesindeki bazı mahallelerde kapasitenin üzerinde enerji kullanılması nedeniyle sokak panorlarındaki şarteller aşırı yük nedeniyle sık sık otomotik olarak düşüyor. Elektriklerin kesilmesi üzerine vatandaşlar, sokak panolarına vantilatör bağlayarak, aşırı ısınan cihazları soğutarak, kendince çözüm buluyor.

Bismil Kurtuluş Mahallesi'ndeki tren garı arkasında, Kurtuluş İmam Hatip Ortaokulu bitişiğindeki elektrik panosuna vantilatör bağlayan mahalle sakinleri, kendilerince böyle bir çözüm bulduğunu söyledi.

Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (DEDAŞ) Genel Müdürü Murat Karagüzel, bu tür bir uygulamayı kabul etmelerinin mümkün olmadığını, bunun hem tehlikeli hemde suç olduğunu belirterek, "Vatandaşlarımızdan bu tür davranışlarndan kaçınmalarını istiyoruz. Pano ve trafoları açmaları yasak olduğu halde açtıklarında hayati tehlikeleri söz konusu olabilir. Elektrik kesintilerinin önüne geçmek istiyorlarla o trafo ve panoların yükünü azaltmak için kaçak elektrik kullanımından vazgeçmeleri gerekir. Yaptıklarını kabul etmemiz ve çözüm olarak görmemez mümkün değildir. Bizim ekipler gördüğünde zaten bu tür durumlara müdahale ediyorlar" diye konuştu.



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