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Elektrik kesintileri felçli Aytaç'ın tedavisini olumsuz etkiliyor

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde down sendromlu felçli Aytaç Yasin Demir (2), evde solunum cihazı ve beslenme tüpüne bağlı olarak yaşamını sürdürüyor. Bölgedeki elektrik kesintileri, Aytaç Yasin'in tedavisini olumsuz etkiliyor. Baba Murat...

Elektrik kesintileri felçli Aytaç'ın tedavisini olumsuz etkiliyor
BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde down sendromlu felçli Aytaç Yasin Demir (2), evde solunum cihazı ve beslenme tüpüne bağlı olarak yaşamını sürdürüyor. Bölgedeki elektrik kesintileri, Aytaç Yasin'in tedavisini olumsuz etkiliyor. Baba Murat Demir, "Maddi durumum yetersiz olduğundan jeneratör alamıyorum" dedi.
Karlıova ilçesindeki Turgut Özal Mahallesi'nde down sendromlu dünyaya gelen Aytaç Yasin Demir, bir yıl önce felç geçirdi. Hastanede yaklaşık bir yıl tedavi olduktan sonra Aytaç Yasin, taburcu edilerek evine gönderildi. Minik Aytaç Yasin, evde solunum cihazı ve beslenme tüpüne bağlı olarak tedavi altına alındı. Ancak, ilçedeki elektrik kesintilerinin Aytaç Yasin'in tedavisini olumsuz etkilediği belirtildi.
Baba Murat Demir, "Çocuğum down sendromlu olup, ayrıca felç geçirdi. Bir yıldır hastanelerde yoğun bakımda hayat mücadelesi verdi. Yoğun bakımda tedavi olan çocuğum iki ameliyat geçirdi. Çocuğumun boğazı delik, oradan solunum cihazıyla oksijen veriliyor ve beslenme tüpüne bağlı olarak hayata tutunuyor. İlçemizde elektrik kesintileri yaşanıyor. Elektrikler kesildiği zaman oksijen cihazı çalışmıyor ve çocuğum ciddi sıkıntılar yaşıyor.Şu anda evde tedavisini yapıyoruz. Lütfen yetkililer sesimizi duysun. Hastalıktan ölmeyen çocuğumun elektrik kesintileri yüzünden öleceğinden korkuyorum" diye konuştu.
Elektrik dağıtım şirketi yetkilileri ise elektrik şebekesindeki iyileştirme çalışmalarından dolayı kesintilerin uygulandığını, fakat bu kesintilerin sıklıkla yaşanmadığını ifade etti.

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