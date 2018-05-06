Elektrik kaynaklı yangınları önlemede güvenli elektrik panosunun önemi

İSTANBUL, () ELEKTRİK kaynaklı yangınlara karşı kamuoyunun bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapan ve kısa adı ELYAK olan Elektrik Yangınları ve Hasarlarında Korunma Derneği’nin Başkanı Evren Yurttaş, güvenli elektrik panosunun önemine dikkat çekti.

Son zamanlarda hastaneler başta olmak üzere konutlarda ve işyerlerinde sıkça rastlanan elektrik kaynaklı yangınların can güvenliğini tehdit eder boyuta ulaştığını, ciddi maddi hasar oluşturduğunu belirten ELYAK Başkanı Evren Yurttaş, “Güvenli bir elektrik tesisatı için ilk şart güvenli bir elektrik panosudur. Elektrik panosunun güvenli olabilmesi için de standartlara uygun malzeme kullanımı tercih edilmelidir. Bunun yanı sıra her bölüm için pano üzerinde ayrı şalter kullanılması riski azaltmaktadır. Ama elektrik yangınları ve hasarlarına karşı ideal bir elektrik panosundan mutlak surette aşırı gerilim sönümleyici kullanılmalıdır” dedi.

"AŞIRI GERİLİM SÖNÜMLEYİCİ KULLANIMI ZORUNLU"

3 Aralık 2003 tarih ve 25305 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Elektrik İç Tesisleri Hazırlama Yönetmeliğine göre elektrik kullanılan tüm mekanlarda aşırı gerilim sönümleyici kullanımının zorunlu olduğunu hatırlatan ELYAK Başkanı Yurttaş, “Elektrik yangınları ile hasarlarına karşı korunmak için konut ve işyerleri projelendirilirken ve inşaat aşamasında elektrik panosunun güvenli olması, panoda aşırı gerilim sönümleyici kullanılması gerekmektedir. Bu olmadığında inşaat tamamlanmış olsa bile ileride doğabilecek bir yangın veya hasara karşı proje müellifi ile müteahhidin sorumluluğu ortaya çıkmaktadır. Ayrıca yangın veya hasara maruz kalan kullanıcının zararını tazmin hakkı bulunmaktadır” şeklinde konuştu.

(FOTOĞRAFLI)