Elektrik direğinden düşüp felç olan işçiye 393 bin TL tazminat

Hakan AKGÜN / SAMSUN, () - SAMSUN’da 2011 yılında elektrik direğinden düşmesi sonucu felç kalan işçi Nurettin Yılmaz, çalıştığı firmaya açtığı davada maddi ve manevi toplam 393 bin TL tazminat kazandı. Nurettin Yılmaz'ın avukatı Alperen Carus, "Burada müvekkilimin düştüğü durumu ve yaşadıklarını geriye getirmek mümkün olmamakla birlikte, mahkememizin almış olduğu karar, bir nebze de olsa ailenin bundan sonraki hayatını daha iyi geçirmeleri açısından önemlidir" dedi.

Merkezi Samsun’da bulunan ve Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop illerinde de elektrik dağıtımı işini yapan Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin (YEDAŞ) taşeronu Kalenderoğlu firmasında çalışan Nurettin Yılmaz, 14 Haziran 2011 tarihinde elektrik direğinden düştü. Kaza sonucu belden aşağısı felç olan ve İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan yüzde 60 oranında engelli raporu alan Nurettin Yılmaz, olayı Samsun İş Mahkemesi'ne taşıdı. 5 yıl süren davada mahkeme YEDAŞ'ı ve taşeron firmayı yüzde 80 kusurlu bularak, Nurettin Yılmaz'a 288 bin TL maddi, kendisine, eşine ve çocuğuna ise 105 bin TL manevi olmak üzere toplam 393 bin TL tazminat ödenmesine karar verdi.

MANEVİ TAZMİNATI AZ BULDU

Nurettin Yılmaz'ın avukatı Samsun Barosu avukatlarından Alperen Carus, maddi tazminat davasının yerinde bir karar olmakla birlikte manevi tazminatın az olduğunu söyleyerek temyize başvuracaklarını belirtti. Avukat Carus, "Burada müvekkilimin düştüğü durumu ve yaşadıklarını geriye getirmek mümkün olmamakla birlikte mahkememizin almış olduğu karar bir nebze de olsa ailenin bundan sonraki hayatlarını daha rahat idame ettirmeleri açısından önemlidir" diye konuştu.

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