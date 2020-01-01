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Elektrik direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı
AFYONKARAHİSAR'da, sokak köpeklerinden kaçarak çıktığı elektrik direğinde mahsur kalan kedi, itfaiye ve elektrik dağıtım şirketi görevlilerince kurtarıldı. Afyonkarahisar merkez Sadıkbey Mahallesi'ndeki olay, saat 15.00 sıralarında meydana...
GENEL 01.01.2020, 17:08
AFYONKARAHİSAR'da, sokak köpeklerinden kaçarak çıktığı elektrik direğinde mahsur kalan kedi, itfaiye ve elektrik dağıtım şirketi görevlilerince kurtarıldı.
Afyonkarahisar merkez Sadıkbey Mahallesi'ndeki olay, saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Sokak köpeklerinden kaçarak çıktığı elektrik direğinden inemeyen kediyi gören mahalle sakinleri, durumu Afyonkarahisar Belediye İtfaiyesi ve elektrik dağıtım şirketine haber verdi. Elektrik şirketi görevlilerinin enerjiyi kesmesinin ardından itfaiye ekipleri, sepetli merdiven aracı yardımıyla yaklaşık 6 metrelik direkte mahsur kalan kediyi bulunduğu yerden aldı. Yapılan kontrolün ardından kedi sokağa bırakıldı.
Afyonkarahisar merkez Sadıkbey Mahallesi'ndeki olay, saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Sokak köpeklerinden kaçarak çıktığı elektrik direğinden inemeyen kediyi gören mahalle sakinleri, durumu Afyonkarahisar Belediye İtfaiyesi ve elektrik dağıtım şirketine haber verdi. Elektrik şirketi görevlilerinin enerjiyi kesmesinin ardından itfaiye ekipleri, sepetli merdiven aracı yardımıyla yaklaşık 6 metrelik direkte mahsur kalan kediyi bulunduğu yerden aldı. Yapılan kontrolün ardından kedi sokağa bırakıldı.
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