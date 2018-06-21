TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, yuva olan elektrik direğinde çıkan yangında, 3 yavru leylek telef oldu.
Malkara'nın Hacısungur Mahallesi'nde, leyleğin yuva yaptığı elektrik direğinde meydana gelen patlamayla birlikte yangın çıktı. Alevler içinde kalan direkte leyleğin yaptığı yuvada bulunan 3 yavru leylek telef oldu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve TREDAŞ ekipleri sevk edildi. Bölgede elektrik kesilirken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Soğutma çalışmalarının ardından yuvada bulunan 3 yavru leyleğin telef olduğu görüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.
FOTOĞRAFLI
Malkara'nın Hacısungur Mahallesi'nde, leyleğin yuva yaptığı elektrik direğinde meydana gelen patlamayla birlikte yangın çıktı. Alevler içinde kalan direkte leyleğin yaptığı yuvada bulunan 3 yavru leylek telef oldu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve TREDAŞ ekipleri sevk edildi. Bölgede elektrik kesilirken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Soğutma çalışmalarının ardından yuvada bulunan 3 yavru leyleğin telef olduğu görüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.
FOTOĞRAFLI