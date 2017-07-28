Elektrik akımına kapılan teknisyen yaşamını yitirdi

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), () - MUĞLA'nın Marmaris İlçesinde, klima bakımı yaparken elektrik akımına kapılan iklimlendirme ve soğutma teknisyeni 34 yaşındaki Serkan Tekin yaşamını yitirdi.
Olay bugün öğle saatlerinde, Kemal Seyfettin Elgin Bulvarı'ndaki Marmaris Ortaokulu'nda meydana geldi. Okuldaki klimalarının bakımını yapan iklimlendirme ve soğutma teknisyeni Serkan Tekin hatasını canıyla ödedi. Elektrikleri kesmeden klimanın bakımını yapan Serkan Tekin, akıma kapıldı. Okuldaki görevlilerin durumu bildirmesi üzerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Serkan Tekin'in öldüğünü belirledi.
Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Tekin'in cesedi, Marmaris Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.
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