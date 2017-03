Elektriği suyu kesik evde yaşam mücadelesi

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), () - HATAY’ın Arsuz ilçesi'nde 76 yaşındaki Asadulgali Say, eşi ve cezaevinden çıkan çocuğuyla birlikte elektriksiz ve susuz evde yaşam mücadelesi veriyor.

Anne- babasının hasta ve yaşlı olduğunu anlatan, cezaevinden yeni çıkan 38 yaşındaki Ersin Say şunları söyledi:

"Bir gençlik hatası, adam kaçırma suçundan hapisteydim. Denetimli serbestlikten çıktım. Annem babam yaşlılık maaşı ile geçinmeye çalışıyorlar. Ben cezaevindeyken elektrik ve su borcu olarak 12 bin lira gelmiş ve kesmişler. Çöplerden topladığım kartonları satarak karnımızı doyurmaya çalışıyoruz. Bu borç zaten ödenmez. Kaymakamlığa ve belediyeye gittim durumumuzu anlattım hiç ilgilenen olmadı. Ben gençliğimde bir hata yaptım. Ama topluma kazandırın beni. Kimse işe almıyor. Ben de yarımım, on iki ameliyat oldum. Bizim yaşamaya hakkımız yok mu?. Yine sağ olsun çevredeki komşular zaman zaman el uzatıyorlar."

Anne Adle Say ise evin soğuk olduğunu, suyun ve elektriğin olmadığını belirterek "Çok zorluklarla yaşıyoruz, Ben ve eşim çok hastayız, ilaçlarla yaşıyoruz. Yetkililer durumumuzla ilgilensin" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI